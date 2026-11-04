In un'intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nelson Dida, leggendario portiere rossonero con cui ha conquistato due Champions League, ha commentato a caldo l'ultima vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Da grande specialista del ruolo, l'estremo difensore brasiliano si è soffermato in particolare sulla difficoltà tecnica e sul peso specifico del miracolo compiuto da Mike Maignan. Spazio poi ad una panoramica completa sul momento rossonero: dal rapporto di stima nati con il nuovo allenatore Rúben Amorim, fino ai prossimi impegni in Europa e al fascino eterno di San Siro.

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