Il Sassuolo sta per avere un nuovo allenatore dalla prossima giornata della Serie A 2026/2027 e si tratta di Roberto D'Aversa. La squadra dell'Emilia Romagna, infatti, per quest'annata nella massima competizione nazionale aveva scelto Alberto Aquilani, il quale aveva guidato il Catanzaro fino alla finale dei Play-Off di Serie B poi persi contro il Monza. Tuttavia, negli ultimi turni di campionato i neroverdi hanno collezionato diverse sconfitte. A seguito dell'incontro perso due giorni fa contro la Roma di Gian Piero Gasperini, hanno iniziato a circolare le prime voci riguardante l'esonero di Aquilani ed i nomi dei possibili sostituti tra i quali figurava anche D'Aversa. Alla fine, il Sassuolo ha esonerato l'ex centrocampista e sta per ingaggiare un nuovo tecnico.

Sassuolo, D'Aversa prenderà il posto di Aquilani

🚨⚫️🟢 Roberto D’Aversa has agreed to become new Sassuolo head coach until the end of the season.



He’s replacing Alberto Aquilani, sacked today. pic.twitter.com/26QH5XoTp2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

Nella giornata di ieri, insieme alla notizia del possibile esonero di Aquilani,aveva riportato che il club neroverde aveva messo nel mirino, ex commissario tecnico della, e Roberto D'Aversa. Negli ultimi minuti, quest'ultimo ha battuto la concorrenza dato che il già menzionato giornalista dell'emittente televisiva Sky Sport ed anche Fabrizio Romano hanno riportato che le parti stanno per chiudere la. Così facendo, il Sassuolo avrà un nuovo tecnico dal quale ripartire dopo aver esonerato Aquilani con la speranza di poter uscire da questo periodo negativo.D'Aversa, che la scorsa stagione ha allenato ilsta per tornare sulla panchina di una squadra della massima divisione nazionale e firmerà unfino a. In questo momento, il Sassuolo occupa laposizione in classifica con otto punti totalizzati con due vittorie, altrettanti pareggi ed otto sconfitte. Dalla seconda metà di settembre ad oggi, i neroverdi hanno perso sei delle ultime sette partite disputate, cinque delle quali perse consecutivamente contro(4-2),(2-0),(2-6),(2-4) e sabato sera Roma (3-0). Inoltre, il Sassuolo risulta essere ladel campionato dato che ha subitoreti.