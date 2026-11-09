Un nuovo tecnico per i neroverdi
Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe
Il Sassuolo sta per avere un nuovo allenatore dalla prossima giornata della Serie A 2026/2027 e si tratta di Roberto D'Aversa. La squadra dell'Emilia Romagna, infatti, per quest'annata nella massima competizione nazionale aveva scelto Alberto Aquilani, il quale aveva guidato il Catanzaro fino alla finale dei Play-Off di Serie B poi persi contro il Monza. Tuttavia, negli ultimi turni di campionato i neroverdi hanno collezionato diverse sconfitte. A seguito dell'incontro perso due giorni fa contro la Roma di Gian Piero Gasperini, hanno iniziato a circolare le prime voci riguardante l'esonero di Aquilani ed i nomi dei possibili sostituti tra i quali figurava anche D'Aversa. Alla fine, il Sassuolo ha esonerato l'ex centrocampista e sta per ingaggiare un nuovo tecnico.
Sassuolo, D'Aversa prenderà il posto di AquilaniNella giornata di ieri, insieme alla notizia del possibile esonero di Aquilani, Gianluca Di Marzio aveva riportato che il club neroverde aveva messo nel mirino Vincenzo Montella, ex commissario tecnico della Nazionale Turca, e Roberto D'Aversa. Negli ultimi minuti, quest'ultimo ha battuto la concorrenza dato che il già menzionato giornalista dell'emittente televisiva Sky Sport ed anche Fabrizio Romano hanno riportato che le parti stanno per chiudere la trattativa. Così facendo, il Sassuolo avrà un nuovo tecnico dal quale ripartire dopo aver esonerato Aquilani con la speranza di poter uscire da questo periodo negativo.
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