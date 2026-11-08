Sembra molto vicina alla fine l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. L'ex centrocampista di Roma e Milan, infatti, sta disputando la sua prima stagione di Serie A in qualità di tecnico dopo la buonissima scorsa annata in Serie B col Catanzaro. A seguito dell'addio di Fabio Grosso, andato alla Fiorentina per poi esser esonerato dopo poche giornate, il club neroverde ha deciso di ingaggiare il classe 1984. Dopo un buon inizio di campionato, durante il quale ha anche battuto 3-2 la Juventus, nelle ultime sette partite il Sassuolo ha ottenuto ben sei sconfitte di cui cinque consecutive. A seguito di questo periodo negativo, la squadra dell'Emilia Romagna sta valutando l'esonero di Aquilani.

Sassuolo, si avvicina l'esonero di Aquilani

Nella giornata di ieri, il Sassuolo ha giocato allo Stadio Olimpico contro la Roma diI due club si sono sfidati in occasione dell'undicesimo turno della massima divisione nazionale. I giallorossi hanno vintocoi gol die l'autorete diA causa di questo risultato, il Sassuolo ha ottenuto la quinta sconfitta di fila in campionato dopo quelle contro(4-2),(2-0),(2-6) e(2-4). In generale, invece, si tratta della settima sconfitta in campionato. In questo momento, i neroverdi occupano laposizione in classifica con soli otto punti.Tra l'altro, il club neroverde rischia di essere superato dal, il quale alle oredi oggi sfiderà l'. Intanto, a seguito della sconfitta contro la Roma e di questo momento negativo, hanno iniziato a circolare le voci riguardanti l'esonero di Aquilani. Negli ultimi minuti, infatti, il noto giornalista di Sky Sportha riportato che la decisione finale verrà presa in queste ore. I due possibili sostituti di Aquilani sonoe l'ex ct della. Entrambi erano all'Olimpico ieri sera, ma il Sassuolo non ha ancora effettuato dei sondaggi diretti.