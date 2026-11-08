Il tecnico del Sassuolo ha le ore contate
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Sembra molto vicina alla fine l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. L'ex centrocampista di Roma e Milan, infatti, sta disputando la sua prima stagione di Serie A in qualità di tecnico dopo la buonissima scorsa annata in Serie B col Catanzaro. A seguito dell'addio di Fabio Grosso, andato alla Fiorentina per poi esser esonerato dopo poche giornate, il club neroverde ha deciso di ingaggiare il classe 1984. Dopo un buon inizio di campionato, durante il quale ha anche battuto 3-2 la Juventus, nelle ultime sette partite il Sassuolo ha ottenuto ben sei sconfitte di cui cinque consecutive. A seguito di questo periodo negativo, la squadra dell'Emilia Romagna sta valutando l'esonero di Aquilani.
Sassuolo, si avvicina l'esonero di AquilaniNella giornata di ieri, il Sassuolo ha giocato allo Stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. I due club si sono sfidati in occasione dell'undicesimo turno della massima divisione nazionale. I giallorossi hanno vinto 3-0 coi gol di Mario Hermoso e Rodrigo Mora e l'autorete di Sebastian Walukiewicz. A causa di questo risultato, il Sassuolo ha ottenuto la quinta sconfitta di fila in campionato dopo quelle contro Frosinone (4-2), Como (2-0), Lazio (2-6) e Fiorentina (2-4). In generale, invece, si tratta della settima sconfitta in campionato. In questo momento, i neroverdi occupano la diciassettesima posizione in classifica con soli otto punti.
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