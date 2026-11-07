Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione l'incontro che ha messo di fronte la Roma ed il Sassuolo che ha come allenatore Alberto Aquilani. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione dell'undicesimo turno della Serie A 2026/2027. Il match ha avuto luogo presso lo Stadio Olimpico di Roma ed è terminato col risultato di 3-0 per la Lupa. Adesso, sia i giallorossi che i neroverdi torneranno in campo tra due settimane dato che sta per iniziare la sosta per le Nazionali, l'ultima di quest'anno solare e la seconda di quest'annata. Terminata la partita contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha voluto analizzare la partita, alcuni momenti di essa ed i suoi giocatori.

Sassuolo, Aquilani dopo la sconfitta contro la Roma: "La tenuta mentale mi preoccupa. In difesa abbiamo problemi da inizio stagione"

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Nel corso della prima frazione di gioco, per la precisione al 27', la Roma ha sbloccato il risultato grazie al tiro di sinistro di. Tre minuti dopo, i giallorossi hanno trovato la rete del raddoppio con l'autorete di, il quale ha deviato il tiro di. Quest'ultimo, al 58' della gara, dopo una serie di passaggi ha fornito l'assist per il gol del 3-0 che porta la firma del portoghese. Grazie a questo risultato, la Roma è momentaneamente seconda conpunti, soltanto uno in meno delladiAl termine della gara persa, Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ledel tecnico del Sassuolo sul primo gol subito: "La tenuta mentale mi preoccupa molto perché nelle ultime partite questa cosa ci ha penalizzato. Era una cosa sulla quale abbiamo battuto, ma oggi non era il problema, bensì una serie di cose". Successivamente, ha parlato delladi: "È uno dei motivi di questo periodo negativo. C'è l'aspetto dei gol subiti, ma anche della personalità che manca in questi campi e nei vari momenti della partita. Oggi ho visto troppo poco in tutto".

Roma, Italia - 7 novembre 2026: Armand Laurienté del Sassuolo pressato da Bryan Cristante della Roma durante la partita di Serie A tra Roma e Sassuolo allo Stadio Olimpico. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Sui problemi in difesa tra infortuni, calciatori arrivati all'ultimo e diversi giocatori schierati, invece, ha dichiarato: "Da quest'estate ho problemi in difesa. Tra il crociato di Leysen, Caleta-Car che a Lione non giocava, Idzes che ha giocato poco e per questo ho dovuto fare dei cambiamenti. Dietro abbiamo difficoltà che non ci permettono di lavorare come volevamo. All'inizio avevo un'altra idea in mente". Infine, ha parlato della fiducia da parte della società: "L'ho sempre sentita da parte loro, ma sono un allenatore e se perdo quattro o cinque partite di fila penso sia normale che il mio lavoro venga messo in discussione. Ovviamente non riguarda solo me, ma succede ovunque. Però in campo non scende la società, ma i giocatori sui quali io ripongo fiducia. In questo momento noi, io in primis e poi i calciatori, dobbiamo capire che la Serie A richiede sempre qualcosa di più".