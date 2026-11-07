Napoli-Lazio apre la domenica dell’11ª giornata di Serie A: si gioca domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Maradona, con la diretta in esclusiva su DAZN. L’arbitro designato è Luca Pairetto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il confronto mette di fronte due stagioni agli antipodi. Il Napoli di Massimiliano Allegri è ottavo e a nove punti dalla zona Champions, la Lazio di Gennaro Gattuso è prima con il doppio dei punti degli azzurri e senza sconfitte. Per Gattuso c’è anche un sapore personale: a Napoli la sua avventura finì dopo la mancata qualificazione alla Champions.

Per Allegri, invece, un altro ko significherebbe la quinta sconfitta in undici giornate, evento che in casa azzurra non si vedeva dal 2000/01. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Napoli

sarà trasmessa in esclusiva dadomenica 8 novembre, con il calcio d'inizio in programma alle 12:30. In tv si può seguire tramite l’app su smart tv compatibili, console, TIMVISION Box, Chromecast o Fire Stick, mentre i clienti Sky con l’opzione Zona DAZN la trovano sul. In streaming basta l’app o il sito della piattaforma, da smartphone, tablet e pc.

L’ultima settimana è stata pesante. Allo Stadium la Juventus ha vinto 2-0, con due gol da fuori area e pochissime occasioni create dagli azzurri, e tre giorni dopo è arrivato il 4-1 di Oporto in Champions. Prima c’erano stati il 4-1 a Monza, il 3-3 con la Roma, il 4-3 al Bodø/Glimt e il ko di Venezia.

In campionato il bilancio è di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, con 17 gol fatti e 13 subiti. La difesa è il punto debole: mancano terzini di ruolo, Buongiorno e Badiashile sono fermi da tempo, Marianucci è squalificato e Di Lorenzo è out.

Il momento di forma della Lazio

La Lazio ha vinto nove partite su dieci, pareggiandone una, con 24 gol segnati e appena 8 subiti. Le ultime sei sono tutte vittorie, la serie più lunga dal 2019/20: dal 6-2 a Sassuolo al 3-0 alla Juventus, fino al 2-1 in rimonta sul Cagliari, deciso nel finale da Isaksen e dal subentrato Pinamonti.

Fuori casa il percorso è perfetto, cinque successi su cinque. Vincendo al Maradona diventerebbe la prima squadra nella storia della Serie A a chiudere con sei vittorie le prime sei trasferte stagionali per la terza volta, dopo il 2002/03 e il 2017/18. Oltre a Zaccagni, resta ai box Gudmundsson.

ROMA, ITALIA - 01 NOVEMBRE: L'allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Cagliari Calcio allo Stadio Olimpico il 01 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Napoli dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, la Lazio con il 4-3-3. Allegri ridisegna la difesa con Beukema titolare accanto a Rrahmani e Rafa Marín, e affida le corsie a Politano e Lang. Gattuso risponde con il tridente Isaksen-Pinamonti-Noslin e la mediana Frattesi-Belahyane-Taylor.

Il punto di forza dei biancocelesti è la fase offensiva, che ha prodotto in media 2,4 gol a partita, contro una retroguardia azzurra in emergenza. La Lazio, inoltre, ha riposato una settimana intera, mentre il Napoli ha pochi ricambi per far respirare i titolari: se la partita resta aperta, il rischio per gli azzurri è un calo nella ripresa.

I precedenti non aiutano i padroni di casa: la Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di campionato, con quattro porte inviolate, e il Napoli arriva da quattro sconfitte interne di fila contro i biancocelesti, la peggior striscia casalinga contro una singola avversaria nella sua storia in Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Allegri deve rinunciare a Di Lorenzo e Marianucci e dovrebbe puntare su De Bruyne in appoggio a Hojlund. Gattuso non avrà Zaccagni, quindi Noslin si sposta sulla fascia e Pinamonti torna al centro dell’attacco. Resta il dubbio su Tavares, in recupero dal fastidio al flessore, con Pedraza pronto a sostituirlo. Rientrano tra i convocabili Marušić e Rovella.

Napoli (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gennaro Gattuso

Napoli-Lazio: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Napoli-Lazio

: Napoli-Lazio Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 8 novembre

: domenica 8 novembre Orario : 12:30

: 12:30 Stadio : Stadio Diego Armando Maradona

: Stadio Diego Armando Maradona Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 8 novembre