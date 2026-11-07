La Lazio potrebbe parlare di scudetto in caso di vittoria, ma condannerebbe il Napoli alla quinta sconfitta in campionato in appena undici partite

Lorenzo Maria Napolitano
Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

Napoli-Lazio apre la domenica dell’11ª giornata di Serie A: si gioca domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Maradona, con la diretta in esclusiva su DAZN. L’arbitro designato è Luca Pairetto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il confronto mette di fronte due stagioni agli antipodi. Il Napoli di Massimiliano Allegri è ottavo e a nove punti dalla zona Champions, la Lazio di Gennaro Gattuso è prima con il doppio dei punti degli azzurri e senza sconfitte. Per Gattuso c’è anche un sapore personale: a Napoli la sua avventura finì dopo la mancata qualificazione alla Champions.

FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

Per Allegri, invece, un altro ko significherebbe la quinta sconfitta in undici giornate, evento che in casa azzurra non si vedeva dal 2000/01. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta TV e streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN domenica 8 novembre, con il calcio d'inizio in programma alle 12:30. In tv si può seguire tramite l’app su smart tv compatibili, console, TIMVISION Box, Chromecast o Fire Stick, mentre i clienti Sky con l’opzione Zona DAZN la trovano sul canale 214 (DAZN 1). In streaming basta l’app o il sito della piattaforma, da smartphone, tablet e pc.

Il momento di forma del Napoli

L’ultima settimana è stata pesante. Allo Stadium la Juventus ha vinto 2-0, con due gol da fuori area e pochissime occasioni create dagli azzurri, e tre giorni dopo è arrivato il 4-1 di Oporto in Champions. Prima c’erano stati il 4-1 a Monza, il 3-3 con la Roma, il 4-3 al Bodø/Glimt e il ko di Venezia.

In campionato il bilancio è di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, con 17 gol fatti e 13 subiti. La difesa è il punto debole: mancano terzini di ruolo, Buongiorno e Badiashile sono fermi da tempo, Marianucci è squalificato e Di Lorenzo è out.

Il momento di forma della Lazio

La Lazio ha vinto nove partite su dieci, pareggiandone una, con 24 gol segnati e appena 8 subiti. Le ultime sei sono tutte vittorie, la serie più lunga dal 2019/20: dal 6-2 a Sassuolo al 3-0 alla Juventus, fino al 2-1 in rimonta sul Cagliari, deciso nel finale da Isaksen e dal subentrato Pinamonti.

Fuori casa il percorso è perfetto, cinque successi su cinque. Vincendo al Maradona diventerebbe la prima squadra nella storia della Serie A a chiudere con sei vittorie le prime sei trasferte stagionali per la terza volta, dopo il 2002/03 e il 2017/18. Oltre a Zaccagni, resta ai box Gudmundsson.

SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27
ROMA, ITALIA - 01 NOVEMBRE: L'allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Cagliari Calcio allo Stadio Olimpico il 01 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Napoli dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, la Lazio con il 4-3-3. Allegri ridisegna la difesa con Beukema titolare accanto a Rrahmani e Rafa Marín, e affida le corsie a Politano e Lang. Gattuso risponde con il tridente Isaksen-Pinamonti-Noslin e la mediana Frattesi-Belahyane-Taylor.

Il punto di forza dei biancocelesti è la fase offensiva, che ha prodotto in media 2,4 gol a partita, contro una retroguardia azzurra in emergenza. La Lazio, inoltre, ha riposato una settimana intera, mentre il Napoli ha pochi ricambi per far respirare i titolari: se la partita resta aperta, il rischio per gli azzurri è un calo nella ripresa.

I precedenti non aiutano i padroni di casa: la Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di campionato, con quattro porte inviolate, e il Napoli arriva da quattro sconfitte interne di fila contro i biancocelesti, la peggior striscia casalinga contro una singola avversaria nella sua storia in Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Allegri deve rinunciare a Di Lorenzo e Marianucci e dovrebbe puntare su De Bruyne in appoggio a Hojlund. Gattuso non avrà Zaccagni, quindi Noslin si sposta sulla fascia e Pinamonti torna al centro dell’attacco. Resta il dubbio su Tavares, in recupero dal fastidio al flessore, con Pedraza pronto a sostituirlo. Rientrano tra i convocabili Marušić e Rovella.

Napoli (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gennaro Gattuso

Napoli-Lazio: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 8 novembre
  • Partita: Napoli-Lazio
  • Competizione: Serie A
  • Data: domenica 8 novembre
  • Orario: 12:30
  • Stadio: Stadio Diego Armando Maradona
  • Diretta tv: Dazn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti