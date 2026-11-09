L'avventura di Alberto Aquilani al Sassuolo si è ufficialmente conclusa. Con una nota ufficiale, infatti, il club neroverde ha comunicato l'esonero dell'ex centrocampista. Fatale è stata la sconfitta di sabato sera all'Olimpico contro la Roma, la quinta consecutiva, che ha fatto scendere gli emiliani al 17°posto in classifica. Il nativo di Roma, dunque, chiude la sua breve parentesi al Mapei Stadium dopo solo 13 partite in cui ha totalizzato appena 3 successi, 3 pareggi e 7 KO.

Aquilani-Sassuolo, è finita: l'ex centrocampista ufficialmente esonerato

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Dopo appena 13 partite, tra campionato e coppe, si è conclusa l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del. A seguito della sconfitta contro la, infatti, la sua posizione era già appesa ad un filo ma nelle ultime ore la dirigenza neroverde ha preso la decisione di sollevare dall'incarico l'ex centrocampista con la squadra bloccata al 17°posto in classifica ad appena 8 punti. Eppure l'inizio di stagione è stato promettente con 2 successi, un pareggio e un KO nelle prime 4 partite con, in più, la qualificazione agli ottavi diDa quel momento, però, la squadra ha avuto un evidente calo di prestazione che ha visto i neroverdi raccogliere. Da evidenziare, inoltre, la sconfitta interna contro lacon un tennistico 2-6. Adesso il club del Mapei avrà due settimane di tempo per scegliere il nuovo allenatore anche se, come riporta Corriere dello Sport, il primo nome sarebbe quello di Vincenzo, reduce dall'esonero dalla panchina della Turchia.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 27 OTTOBRE: Il capo allenatore Alberto Aquilani dell'US Sassuolo guarda durante la Serie A match tra US Sassuolo e SS Lazio allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 27 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Di seguito il comunicato del Sassuolo: "L’U.S. Sassuolo Calcio - si legge nella nota del club emiliano - comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori, augurando loro le migliori fortune per il futuro".