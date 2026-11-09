Con un comunicato ufficiale il club emiliano ha comunicato l'esonero dell'ex centrocampista: fatale il KO di sabato contro la Roma
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L'avventura di Alberto Aquilani al Sassuolo si è ufficialmente conclusa. Con una nota ufficiale, infatti, il club neroverde ha comunicato l'esonero dell'ex centrocampista. Fatale è stata la sconfitta di sabato sera all'Olimpico contro la Roma, la quinta consecutiva, che ha fatto scendere gli emiliani al 17°posto in classifica. Il nativo di Roma, dunque, chiude la sua breve parentesi al Mapei Stadium dopo solo 13 partite in cui ha totalizzato appena 3 successi, 3 pareggi e 7 KO.
Aquilani-Sassuolo, è finita: l'ex centrocampista ufficialmente esoneratoDopo appena 13 partite, tra campionato e coppe, si è conclusa l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. A seguito della sconfitta contro la Roma, infatti, la sua posizione era già appesa ad un filo ma nelle ultime ore la dirigenza neroverde ha preso la decisione di sollevare dall'incarico l'ex centrocampista con la squadra bloccata al 17°posto in classifica ad appena 8 punti. Eppure l'inizio di stagione è stato promettente con 2 successi, un pareggio e un KO nelle prime 4 partite con, in più, la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.
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Di seguito il comunicato del Sassuolo: "L’U.S. Sassuolo Calcio - si legge nella nota del club emiliano - comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori, augurando loro le migliori fortune per il futuro".
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