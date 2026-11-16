La settimana di Nations League porta una brutta notizia in casa Milan. Il capitano rossonero Mike Maignan si è infatti fermato improvvisamente ieri sera durante la partita della Francia contro la Turchia, evidenziando un problema fisico. Durante l'intervallo del match è infatti rimasto negli spogliatoi, con il ct dei blues Zidane che ha subito chiamato in causa Restes. L'estremo difensore del Milan si è infatti fermato a causa di un acciacco che gli ha impedito di proseguire anche nel secondo tempo. Grande preoccupazione per i rossoneri, con il primo bollettino medico che ne spiega la situazione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>