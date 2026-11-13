Il Milan continua a lavorare per i rinnovi dei suoi fuoriclasse e nel mirino c'è quello di Adrien Rabiot, sempre più punto di riferimento della rosa di Ruben Amorim. Prestazioni in crescendo e numeri da fuoriclasse, che lo confermano presente e futuro del club: in 13 presenze tra campionato ed Europa League, ha collezionato 5 gol e 5 assist. Per questa ragione, la società sta limando gli ultimi dettagli per un rinnovo fino al 2030 a cifre da vero top player, proseguendo una storia d'amore destinata a durare ancora a lungo e portare la squadra sempre più in alto. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>