Il Milan blinda Strahinja Pavlovic e mette un altro tassello nella costruzione del proprio futuro. Il difensore serbo, in rossonero dal luglio 2024, ha recentemente firmato il suo rinnovo di contratto con il club rossonero, prolungando il suo attuale accordo fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per un ulteriore estensione contrattuale.

Il comunicato del Milan

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato il rinnovo di contratto di, scrivendo: "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto difino al, con opzione per il prolungamento contrattuale".

All'interno della nota, il club rossonero ha aggiunto: "Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".

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Le prime parole di Pavlovic dopo il rinnovo

Ai microfoni del canale ufficiale del, sono arrivate anche le prime parole del difensore serbo dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto: "Voglio dare il 100% sempre.Il Milan è uno dei più grandi club al mondo".

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Strahinja Pavlovic del Milan in azione durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore, l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Infine, Strahinja Pavlovic ha chiuso l'intervista dichiarando: "Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore, e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%".

La fiducia della società è stata, dunque, messa nero su bianco. Adesso, toccherà al centrale ex Salisburgo continuare a ripagare le aspettative dei rossoneri con prestazioni, affidabilità e personalità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Milan, su tutti il ritorno nella massima competizione europea.