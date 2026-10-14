Il difensore serbo prolunga il proprio contratto con il Milan fino al 2031
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Il Milan blinda Strahinja Pavlovic e mette un altro tassello nella costruzione del proprio futuro. Il difensore serbo, in rossonero dal luglio 2024, ha recentemente firmato il suo rinnovo di contratto con il club rossonero, prolungando il suo attuale accordo fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per un ulteriore estensione contrattuale.
Il comunicato del MilanAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Strahinja Pavlovic, scrivendo: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale".
All'interno della nota, il club rossonero ha aggiunto: "Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".
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Le prime parole di Pavlovic dopo il rinnovoAi microfoni del canale ufficiale del Milan, sono arrivate anche le prime parole del difensore serbo dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto: "Voglio dare il 100% sempre. Questa è la promessa che faccio ai nostri tifosi. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo".
Infine, Strahinja Pavlovic ha chiuso l'intervista dichiarando: "Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore, e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%".
La fiducia della società è stata, dunque, messa nero su bianco. Adesso, toccherà al centrale ex Salisburgo continuare a ripagare le aspettative dei rossoneri con prestazioni, affidabilità e personalità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Milan, su tutti il ritorno nella massima competizione europea.
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