Tra i tanti giocatori che, in questi anni, hanno vestito la maglia del Real Madrid figura anche Lucas Vazquez. Egli, infatti, ha giocato per quasi tutta la sua carriera agonistica con il club della capitale spagnola, del quale è anche prodotto del settore giovanile. Il 35enne ha vinto diversi titoli con i Blancos. Tra questi, spiccano in maniera particolare le quattro Liga, gli altrettanti Mondiali per Club e ben cinque Champions League, tre delle quali vinte consecutivamente. Dalla scorsa stagione. Lo spagnolo veste la maglia del Bayer Leverkusen, dove si è trasferito nel 2025 dato che il suo contratto col Real era scaduto. Recentemente, nel corso di un'intervista radiofonica, il giocatore ha voluto spendere parole molto positive nei confronti di un suo connazionale: Lamine Yamal.

Vazquez: "Un talento come Yamal non si era mai visto prima"

🤯 💎 @Lucasvazquez91 alucina con el nivel de Lamine Yamal: "Creo que es algo que no hemos visto NUNCA"



👀 "Un jugador tan importante desde esa edad... Yo por lo menos nunca lo he visto"



⭐️ "Hemos tenido a otros jugadores en pelea por el BdO, pero él ya tiene el rango de GRAN… pic.twitter.com/xkEICbSZj5 — El Larguero (@ellarguero) November 16, 2026

Chissà cosa penseranno i tifosi del Real Madrid nel leggere o sentire le parole di un ex calciatore della loro squadra nei confronti del numero 10 del, ovvero i loro grandi rivali. Infatti Lucas Vázquez, uno che ha passato quasi tutta la sua vita calcistica al Real a parte il periodo inall'e l'attuale esperienza in Germania con le Aspirine, ha voluto elogiare Yamal. Quest'ultimo, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere uno di migliori calciatori del mondo. Inoltre, a soli 19 anni, vanta di una bacheca di tutto rispetto avendo vinto tre volte la Liga, l'due anni fa ed ilquest'estate.Il numero dieci del Barcellona, del quale è anche uno deiper la stagione in corso, riceve sempre elogi da tutto il mondo da parte di allenatori, compagni di squadra, di Nazionale, di altre squadre ed anche ex calciatori. A questi si aggiunge anche il sopracitato esterno destro del Bayer Leverkusen. Infatti, nel corso di una recente intervista presso la stazione radiofonica Cadena SER, il classe 1991 ha parlato del prodotto della Masia. Le sue: "Penso che non abbiamo mai visto nulla del genere. Non abbiamo mai visto un talento così grande come quello di Lamine Yamal. Ha 19 anni ed è già così importante. Almeno io, non ho mai visto uno come lui. Negli anni diversi spagnoli come Xavi, Iniesta e Raúl sono arrivati sul podio del Pallone d'Oro. Lamine, però, è diverso perché è destinato a diventare una grande stella".