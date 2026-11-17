Le dichiarazioni del calciatore spagnolo
Tra i tanti giocatori che, in questi anni, hanno vestito la maglia del Real Madrid figura anche Lucas Vazquez. Egli, infatti, ha giocato per quasi tutta la sua carriera agonistica con il club della capitale spagnola, del quale è anche prodotto del settore giovanile. Il 35enne ha vinto diversi titoli con i Blancos. Tra questi, spiccano in maniera particolare le quattro Liga, gli altrettanti Mondiali per Club e ben cinque Champions League, tre delle quali vinte consecutivamente. Dalla scorsa stagione. Lo spagnolo veste la maglia del Bayer Leverkusen, dove si è trasferito nel 2025 dato che il suo contratto col Real era scaduto. Recentemente, nel corso di un'intervista radiofonica, il giocatore ha voluto spendere parole molto positive nei confronti di un suo connazionale: Lamine Yamal.
Vazquez: "Un talento come Yamal non si era mai visto prima"Chissà cosa penseranno i tifosi del Real Madrid nel leggere o sentire le parole di un ex calciatore della loro squadra nei confronti del numero 10 del Barcellona, ovvero i loro grandi rivali. Infatti Lucas Vázquez, uno che ha passato quasi tutta la sua vita calcistica al Real a parte il periodo in prestito all'Espanyol e l'attuale esperienza in Germania con le Aspirine, ha voluto elogiare Yamal. Quest'ultimo, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere uno di migliori calciatori del mondo. Inoltre, a soli 19 anni, vanta di una bacheca di tutto rispetto avendo vinto tre volte la Liga, l'Europeo due anni fa ed il Mondiale quest'estate.
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