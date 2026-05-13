Liga ha deciso di denunciare formalmente gli insulti rivolti dai tifosi catalani nei confronti del club madrileno e del suo giocatore.
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Nuova polemica in Spagna attorno all'accesissimo clima del Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Dopo la sfida del Camp Nou, che ha conferito il ventinovesimo titolo spagnolo ai blaugrana, la Liga ha deciso di denunciare formalmente gli insulti rivolti dai tifosi catalani nei confronti del club madrileno e di Vinicius Jr, quest'ultimo ancora una volta al centro di spiacevoli episodi sugli spalti.
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Gli incidenti segnati nel rapporto della LigaSecondo quanto riportato dalla Marca, la lega spagnola avrebbe stilato un rapporto di ben 14 episodi, tra cori offensivi e insulti indirizzati sia ai tifosi del Real Madrid che all'attaccante brasiliano Vinicius Jr, accaduti al Camp Nou tra il 2' e l'82' minuto di gioco del Clásico.
La denuncia è stata inoltrata al RFEF, il Comitato disciplinare della federazione calcistica spagnola e alla Commissione Antiviolenza, nell'ambito delle misure adottate dalla lega spagnola per contrastare comportamenti discriminatori (fortunatamente non è questo il caso, ndr) o offensivi negli stadi. Particolare, infatti, l'iniziativa della Liga sull'utilizzo di una piattaforma chiamata "LaLigaVS", all'interno della quale vengono raccolte segnalazioni ed episodi da parte dei tifosi riguardanti il comportamenti sugli spalti, al fine di contribuire alla lotta contro la violenza negli stadi.
Che confusione, sarà perché ti amo— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2026
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Vinicius ancora protagonistaPer l'ala brasiliana dei blancos, purtroppo, non si tratta del primo episodio. Negli ultimi anni, infatti, Vinicius è stato più volte preso di mira da tifosi con insulti e cori discriminatori in diversi stadi spagnoli e, recentemente, anche europei. Si ricordano le vicende di Valladolid nel 2022, Valencia e Maiorca entrambi nel 2023, terminate con severe condanne nei confronti dei tifosi che avevano lanciato insulti razzisti nei confronti della stella brasiliana, oppure, in tempi più recenti, il lancio di bucce di banane nel match di Copa del Rey tra Real Madrid e Albacete.
In Champions League, fece scalpore anche il caso Prestianni, con la stella brasiliana sicura di aver ricevuto un insulto razzista da parte del calciatore argentino, salvo poi arrivare la sentenza della UEFA in cui Prestianni veniva comunque sanzionato ma per insulti omofobi e non razzisti. Riavvolgendo il nastro, l'episodio del Camp Nou riaccende dunque il dibattito sul tema del comportamento negli stadi, con i riflettori puntati ancora su Vinicius e che, a giudicare dai tanti episodi, fanno davvero fatica a spegnersi.
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