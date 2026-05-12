Furia Carvajal in Bayern Monaco-Real Madrid! Accusa arbitro e assistenti: "È per colpa tua"

Il commissario tecnico della Spagna ha deciso di rompere col passato, ufficializzando una pre-lista per i Mondiali 2026 che sta scatenando un vero terremoto mediatico. Le esclusioni eccellenti sono due e portano i nomi di Dani Carvajal e Alvaro Morata. Si tratta di una scelta forte, che segna una linea di demarcazione netta tra la vecchia guardia e il nuovo corso della Roja, ma che trova fondamento in una stagione estremamente complicata per entrambi i calciatori, lontani dai loro standard abituali.

MADRID, SPAGNA - 26 APRILE: Daniel Carvajal (a destra) del Real Madrid CF festeggia con Alvaro Morata dopo aver segnato il quarto gol del Real su calcio di punizione durante la partita di Liga tra Real Madrid CF e CA Osasuna allo stadio Santiago Bernabeu il 26 aprile 2014 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Carvajal tradito dal fisico: un’annata ai box

L'assenza di Daniè forse quella che fa più rumore a livello di, ma guardando i numeri degli ultimi mesi la decisione appare quasi inevitabile. Il terzino delè stato infatti vittima di una serie di infortuni che ne hanno martoriato la, impedendogli di trovare il ritmo partita necessario per una competizione così importante. Con pochissimi minuti giocati e una condizione atletica, lo staff tecnico spagnolo ha preferito non rischiare, puntando su profili piùfisicamente per coprire la corsia di destra nella rincorsa alla

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Il tramonto di Morata: il fallimento al Como pesa sul Mondiale

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Dani Carvajal is NOT called up for Spain's pre-list for the World Cup! pic.twitter.com/U0cGmknKG4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Se peril problema è stato fisico, per Alvarola bocciatura è prettamente tecnica e legata al rendimento. L'attaccante ha vissuto una pessima stagione con la maglia del, faticando a trovare la via del gol e apparendo spesso un corpoalla manovra. La crisi realizzativa vissuta inha convinto ila rinunciare alla sua esperienza internazionale. Il fallimento nel progetto lariano è costato carissimo all'ex juventino, che vede chiudersi nel peggiore dei modi la sua storia con la. Una rivoluzione generazionale che ora carica di responsabilità i giovani attaccanti chiamati a non far rimpiangere i

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