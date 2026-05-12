Carvajal e Morata esclusi dalla lista dei pre-convocati per i Mondiali 2026. Pesano i problemi fisici del Madridista e la stagione sottotono del comasco
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Il commissario tecnico della Spagna ha deciso di rompere col passato, ufficializzando una pre-lista per i Mondiali 2026 che sta scatenando un vero terremoto mediatico. Le esclusioni eccellenti sono due e portano i nomi di Dani Carvajal e Alvaro Morata. Si tratta di una scelta forte, che segna una linea di demarcazione netta tra la vecchia guardia e il nuovo corso della Roja, ma che trova fondamento in una stagione estremamente complicata per entrambi i calciatori, lontani dai loro standard abituali.
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Carvajal tradito dal fisico: un’annata ai boxL'assenza di Dani Carvajal è forse quella che fa più rumore a livello di leadership, ma guardando i numeri degli ultimi mesi la decisione appare quasi inevitabile. Il terzino del Real Madrid è stato infatti vittima di una serie di infortuni che ne hanno martoriato la stagione, impedendogli di trovare il ritmo partita necessario per una competizione così importante. Con pochissimi minuti giocati e una condizione atletica precaria, lo staff tecnico spagnolo ha preferito non rischiare, puntando su profili più integri fisicamente per coprire la corsia di destra nella rincorsa alla Coppa del Mondo.
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Il tramonto di Morata: il fallimento al Como pesa sul MondialeSe per Carvajal il problema è stato fisico, per Alvaro Morata la bocciatura è prettamente tecnica e legata al rendimento. L'attaccante ha vissuto una pessima stagione con la maglia del Como, faticando a trovare la via del gol e apparendo spesso un corpo estraneo alla manovra. La crisi realizzativa vissuta in Italia ha convinto il CT De La Fuente a rinunciare alla sua esperienza internazionale. Il fallimento nel progetto lariano è costato carissimo all'ex juventino, che vede chiudersi nel peggiore dei modi la sua storia con la nazionale. Una rivoluzione generazionale che ora carica di responsabilità i giovani attaccanti chiamati a non far rimpiangere i senatori.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Dani Carvajal is NOT called up for Spain's pre-list for the World Cup! pic.twitter.com/U0cGmknKG4— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026
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