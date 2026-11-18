Il derby della Lombardia a tinte nerazzurre rappresenta uno degli incroci più ricchi di storia, tattica e spettacolo del calcio italiano. Oltre al fascino del racconto sportivo, delle sfide generazionali e delle rivalità regionali, elementi che definiscono la storia completa di Atalanta-Inter, i numeri inquadrano con rigore matematico l'evoluzione di questo duello lungo quasi un secolo. Analizzare la sfida tra Atalanta e Inter attraverso dati, percentuali, distribuzioni dei gol, scarti e strisce di imbattibilità consente infatti di misurare il peso reale delle due società nel panorama nazionale e di cogliere come gli equilibri tecnici si siano progressivamente avvicinati nell'ultimo decennio di Serie A.

Il bilancio totale di Atalanta-Inter in tutte le competizioni

si sono affrontatein gare ufficiali tra competizioni nazionali ed europee, costruendo un archivio statistico di primissimo piano. Il bilancio complessivo premia nettamente i nerazzurri divittoriosi in 81 occasioni, pari al 55,9% del totale dei match disputati. Gli orobici hanno conquistato l'intera posta 27 volte (18,6%), mentre 37 incontri si sono chiusi in(25,5%), confermando una frequenza del segno X superiore a una partita su quattro. Anche il computo delle reti certifica lastorica milanese con 258 gol realizzati contro i 129 firmati dall'Atalanta, per un bottino complessivo die una media esatta di 2,67 reti a partita.

Il terreno principale del confronto resta naturalmente il campionato di Serie A con 130 gare ufficiali: in questo perimetro l'Inter conta 71 vittorie (54,6%), l'Atalanta 24 successi (18,5%) e i pareggi ammontano a 35 (26,9%), con 234 gol interisti contro 117 bergamaschi. A queste sfide si aggiungono 12 incroci in Coppa Italia, dove i milanesi guidano con 8 successi, 1 pareggio e 3 vittorie bergamasche (20 reti meneghine e 12 orobiche) tra fasi a gironi, ottavi e quarti di finale. Completano il quadro 2 confronti internazionali nei quarti di finale di Coppa UEFA 1990/91, torneo poi vinto dall'Inter dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo e il 2-0 del ritorno a San Siro, e 1 precedente assoluto in Supercoppa Italiana, disputato nella semifinale del 2 gennaio 2025 a Riyad e vinto 2-0 dalla formazione milanese.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 2 GENNAIO: Denzel Dumfries, dell'FC Internazionale, festeggia il primo gol della sua squadra durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra FC Internazionale e Atalanta, disputata all'Al Awwal Park il 2 gennaio 2025 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Il fattore campo in Serie A: il divario tra San Siro e Bergamo

A incidere profondamente sulledel confronto provvede il fattore campo, che disegna una netta spaccatura tra le gare giocate ae quelle disputate a sin da il primo incrocio ufficiale tra Atalanta e Inter . Dividendo equamente i 130 precedenti diin 65 sfide a Milano e 65 in terra orobica, emerge infatti una forbice enorme nel rendimento interno ed esterno delle due squadre. Nelle 65 partite ospitate alil dominio dell'Inter assume proporzioni schiaccianti: i padroni di casa conquistano la vittoria 46 volte (70,8%), pareggiano in 10 occasioni (15,4%) e cedono l'intera posta agli ospiti soltanto 9 volte (13,8%). L'ultimo colpo esterno della Dea a San Siro risale al 23 marzo 2014, quando una doppietta di Giacomoribaltò il gol di Maurofissando il punteggio sull'1-2.

A Bergamo, al contrario, i 65 precedenti mostrano un equilibrio molto più marcato che frena spesso la corsa dei milanesi. Davanti al proprio pubblico l'Atalanta ha raccolto 15 vittorie (23,1%) e 25 pareggi (38,5%), concedendo all'Inter 25 successi esterni (38,5%). In pratica, quasi otto volte su dieci le trasferte bergamasche dei nerazzurri di Milano si risolvono con un pareggio o con un'affermazione orobica, ribaltando completamente le percentuali registrate a San Siro. Anche sul piano realizzativo il divario geografico appare evidente: a Milano l'Inter viaggia a una media superiore ai due gol a gara contro gli orobici, mentre a Bergamo il ritmo offensivo cala sensibilmente e il segno X emerge come il risultato singolo più frequente.

MILANO, ITALIA - 23 MARZO: Giacomo Bonaventura (a destra), dell'Atalanta BC, festeggia la vittoria insieme al compagno di squadra Cristiano Del Grosso al termine della partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Atalanta BC, disputata allo stadio San Siro il 23 marzo 2014 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Strisce record, serie aperte e il tabù dell'era contemporanea

Nel corso degli anniha assunto il ruolo di vera bestia nera percostruendo strisce di imbattibilità che pesano sul bilancio moderno del derby. I meneghini mantengono una serie aperta di 16 partite ufficiali consecutive senzacontro i bergamaschi, (15 in Serie A più la semifinale di Supercoppa Italiana del 2025) lasciando l'ultimo sorriso orobico al 4-1 casalingo dell'11 novembre 2018. Osservando gli ultimi dieci confronti ufficiali, ildiventa ancora più netto:raccoglie otto vittorie e due pareggi con 21 gol segnati e appena 6 subiti, blindando la propria porta sei volte nelle ultime otto sfide grazie anche al doppio 4-0 casalingo del 2024 e ai successi esterni senza reti al passivo firmati anel 2025 (0-2 e 0-1 deciso da Lautaro Martínez), prima dell'1-1 del marzo 2026 aperto da Pio Esposito e pareggiato all'81' da Nikola Krstović.

Non si tratta però dell'unico ciclo dominante nella storia del confronto. Già tra il 1991 e il 2001, e successivamente tra il 2002 e il 2008, l'Inter aveva infilato lunghe sequenze positive in campionato sfruttando la superiorità tecnica delle proprie rose. Sul fronte opposto, la migliore serie bergamasca appartiene al triennio 2011-2014, quando l'Atalanta raccolse cinque risultati utili consecutivi in Serie A (tre vittorie e due pareggi), alternando successi esterni di prestigio a pareggi combattuti. Un altro periodo favorevole alla Dea si era registrato a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, quando i bergamaschi riuscirono a tenere testa ai milanesi sia in campionato sia nel doppio confronto europeo.

MILANO, ITALIA - 28 FEBBRAIO: Davide Frattesi dell'FC Internazionale festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di Serie A TIM tra FC Internazionale e Atalanta BC, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 febbraio 2024 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Record di gol, vittorie più larghe e partite più prolifiche

Anche in una sfida tatticamente sentita come quella tra Atalanta e Inter non mancano lestoriche e i tabellini fuori scala. Il massimo scarto a favore dei nerazzurri ditocca quota sei reti di differenza in due occasioni: la prima il 4 aprile 1954 con un nettola seconda durante il clamoroso 7-1 del 12 marzo 2017 a San Siro , incontro che detiene anche il primato assoluto di reti complessive in una singola partita con otto gol totali. Alle spalle di queste due sfide figurano ildel 1951 e il doppioottenutonel febbraio e nell'agosto 2024, oltre a diverse affermazioni con tre reti di margine.

Subito dietro il 7-1 del 2017 nella graduatoria degli incontri più prolifici si collocano due sfide spettacolari da sette gol complessivi, entrambe giocate a San Siro: il 4-3 interista del 31 maggio 2009 all'ultima giornata di campionato e il 3-4 firmato dalla tripletta di Germán Denis in rimonta il 7 aprile 2013. Il massimo margine di vittoria per l'Atalanta si ferma invece a tre gol di scarto, raggiunto nel 4-1 dell'11 novembre 2018 a Bergamo e nei successi per 3-0, tra cui quello casalingo del 27 febbraio 1994. Sul versante dei pareggi, infine, i punteggi più ricorrenti nell'intero archivio storico restano lo 0-0 e l'1-1, affiancati però da pareggi ricchi di reti come il 2-2 e lo spettacolare 3-3.

MILANO, ITALIA - 12 MARZO: Ever Banega dell'FC Internazionale (al centro) festeggia dopo aver segnato il quarto gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 12 marzo 2017 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Numeri dei bomber, clean sheet e statistiche offensive

Le cifre difensive e offensive confermano il diverso peso storico delle due squadre nei 130 precedenti di Serie A.ha mantenuto lain 48 occasioni, pari al 36,9% delle sfide di campionato, mentreha chiuso la gara senza subire reti 21 volte, fermandosi al 16,2%. Un dato significativo riguarda l'evoluzione del ritmo realizzativo tra due epoche calcistiche distinte: nell'era dei due punti a vittoria (fino alla stagione 1993/94) la sfida registrava unamolto più elevata di 0-0 e 1-0, mentre con l'introduzione dei tre punti dal 1994/95 in poi la media gol si è alzata sensibilmente, trasformando il duello lombardo in un appuntamento ad altissimo volume di conclusioni e occasioni da rete.

Sul piano individuale, i numeri raccontano il dominio storico di Giuseppe Meazza con 12 reti e Roberto Boninsegna con 10 gol, affiancati nell'epoca contemporanea da Mauro Icardi a quota 7 centri e da Lautaro Martínez, protagonisti tra i migliori marcatori della sfida tra Atalanta e Inter insieme agli autori delle triplette più celebri come lo stesso Icardi, Éver Banega e Germán Denis. Anche sul fronte disciplinare e dei calci piazzati la sfida presenta valori superiori alla media del campionato, con un'alta incidenza di calci di rigore assegnati soprattutto nei confronti disputati nell'ultimo ventennio.

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: Il tedesco Gustavo Denis of Atalanta BC festeggia dopo aver segnato il suo secondo gol durante la Serie A match tra Atalanta BC e FC Internazionale Milano allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 11 novembre 2012 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Curiosità statistiche e coincidenze numeriche

Lo storico statistico dicustodisce infine diversematematiche e di calendario che arricchiscono la lettura numerica del derby nerazzurro. La prima riguarda la perfetta proporzione del 2 a 1 nel computo complessivo delle reti: dopo 145 incontri ufficiali, i 258 gol segnatirappresentano esattamente il doppio dei 129 realizzatiuna simmetria matematica rarissima su un campione così ampio di partite. Spicca poi la singolare coincidenza legata alla data dell'11 novembre, giorno in cuiha centrato entrambe le sue ultime due vittorie casalinghe in campionato contro i milanesi: il 3-2 dell'11 novembre 2012 e il 4-1 dell'11 novembre 2018.

Sul fronte internazionale sorprende invece l'unico incrocio europeo nei quarti di Coppa UEFA 1990/91 nonostante la presenza stabile di entrambe le società nelle coppe continentali dell'ultimo decennio. Colpisce infine la distribuzione temporale delle marcature nell'arco dei novanta minuti: l'ultimo quarto d'ora di gara, dal 75' al recupero, concentra infatti una quota elevatissima dei gol decisivi della sfida, confermando come il derby nerazzurro della Lombardia resti aperto fino all'ultimo pallone giocabile.