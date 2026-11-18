Atalanta-Inter nei numeri: bilancio totale, rendimento casa/trasferta e curiosità storiche
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Il derby della Lombardia a tinte nerazzurre rappresenta uno degli incroci più ricchi di storia, tattica e spettacolo del calcio italiano. Oltre al fascino del racconto sportivo, delle sfide generazionali e delle rivalità regionali, elementi che definiscono la storia completa di Atalanta-Inter, i numeri inquadrano con rigore matematico l'evoluzione di questo duello lungo quasi un secolo. Analizzare la sfida tra Atalanta e Inter attraverso dati, percentuali, distribuzioni dei gol, scarti e strisce di imbattibilità consente infatti di misurare il peso reale delle due società nel panorama nazionale e di cogliere come gli equilibri tecnici si siano progressivamente avvicinati nell'ultimo decennio di Serie A.
Il bilancio totale di Atalanta-Inter in tutte le competizioniAtalanta e Inter si sono affrontate 145 volte in gare ufficiali tra competizioni nazionali ed europee, costruendo un archivio statistico di primissimo piano. Il bilancio complessivo premia nettamente i nerazzurri di Milano, vittoriosi in 81 occasioni, pari al 55,9% del totale dei match disputati. Gli orobici hanno conquistato l'intera posta 27 volte (18,6%), mentre 37 incontri si sono chiusi in parità (25,5%), confermando una frequenza del segno X superiore a una partita su quattro. Anche il computo delle reti certifica la superiorità storica milanese con 258 gol realizzati contro i 129 firmati dall'Atalanta, per un bottino complessivo di 387 marcature e una media esatta di 2,67 reti a partita.
Il terreno principale del confronto resta naturalmente il campionato di Serie A con 130 gare ufficiali: in questo perimetro l'Inter conta 71 vittorie (54,6%), l'Atalanta 24 successi (18,5%) e i pareggi ammontano a 35 (26,9%), con 234 gol interisti contro 117 bergamaschi. A queste sfide si aggiungono 12 incroci in Coppa Italia, dove i milanesi guidano con 8 successi, 1 pareggio e 3 vittorie bergamasche (20 reti meneghine e 12 orobiche) tra fasi a gironi, ottavi e quarti di finale. Completano il quadro 2 confronti internazionali nei quarti di finale di Coppa UEFA 1990/91, torneo poi vinto dall'Inter dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo e il 2-0 del ritorno a San Siro, e 1 precedente assoluto in Supercoppa Italiana, disputato nella semifinale del 2 gennaio 2025 a Riyad e vinto 2-0 dalla formazione milanese.
Il fattore campo in Serie A: il divario tra San Siro e BergamoA incidere profondamente sulle statistiche del confronto provvede il fattore campo, che disegna una netta spaccatura tra le gare giocate a San Siro e quelle disputate a Bergamo sin da il primo incrocio ufficiale tra Atalanta e Inter. Dividendo equamente i 130 precedenti di Serie A in 65 sfide a Milano e 65 in terra orobica, emerge infatti una forbice enorme nel rendimento interno ed esterno delle due squadre. Nelle 65 partite ospitate al Meazza il dominio dell'Inter assume proporzioni schiaccianti: i padroni di casa conquistano la vittoria 46 volte (70,8%), pareggiano in 10 occasioni (15,4%) e cedono l'intera posta agli ospiti soltanto 9 volte (13,8%). L'ultimo colpo esterno della Dea a San Siro risale al 23 marzo 2014, quando una doppietta di Giacomo Bonaventura ribaltò il gol di Mauro Icardi fissando il punteggio sull'1-2.
A Bergamo, al contrario, i 65 precedenti mostrano un equilibrio molto più marcato che frena spesso la corsa dei milanesi. Davanti al proprio pubblico l'Atalanta ha raccolto 15 vittorie (23,1%) e 25 pareggi (38,5%), concedendo all'Inter 25 successi esterni (38,5%). In pratica, quasi otto volte su dieci le trasferte bergamasche dei nerazzurri di Milano si risolvono con un pareggio o con un'affermazione orobica, ribaltando completamente le percentuali registrate a San Siro. Anche sul piano realizzativo il divario geografico appare evidente: a Milano l'Inter viaggia a una media superiore ai due gol a gara contro gli orobici, mentre a Bergamo il ritmo offensivo cala sensibilmente e il segno X emerge come il risultato singolo più frequente.
Strisce record, serie aperte e il tabù dell'era contemporaneaNel corso degli anni l'Inter ha assunto il ruolo di vera bestia nera per l'Atalanta, costruendo strisce di imbattibilità che pesano sul bilancio moderno del derby. I meneghini mantengono una serie aperta di 16 partite ufficiali consecutive senza sconfitte contro i bergamaschi, (15 in Serie A più la semifinale di Supercoppa Italiana del 2025) lasciando l'ultimo sorriso orobico al 4-1 casalingo dell'11 novembre 2018. Osservando gli ultimi dieci confronti ufficiali, il parziale diventa ancora più netto: l'Inter raccoglie otto vittorie e due pareggi con 21 gol segnati e appena 6 subiti, blindando la propria porta sei volte nelle ultime otto sfide grazie anche al doppio 4-0 casalingo del 2024 e ai successi esterni senza reti al passivo firmati a Bergamo nel 2025 (0-2 e 0-1 deciso da Lautaro Martínez), prima dell'1-1 del marzo 2026 aperto da Pio Esposito e pareggiato all'81' da Nikola Krstović.
Non si tratta però dell'unico ciclo dominante nella storia del confronto. Già tra il 1991 e il 2001, e successivamente tra il 2002 e il 2008, l'Inter aveva infilato lunghe sequenze positive in campionato sfruttando la superiorità tecnica delle proprie rose. Sul fronte opposto, la migliore serie bergamasca appartiene al triennio 2011-2014, quando l'Atalanta raccolse cinque risultati utili consecutivi in Serie A (tre vittorie e due pareggi), alternando successi esterni di prestigio a pareggi combattuti. Un altro periodo favorevole alla Dea si era registrato a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, quando i bergamaschi riuscirono a tenere testa ai milanesi sia in campionato sia nel doppio confronto europeo.
Record di gol, vittorie più larghe e partite più prolificheAnche in una sfida tatticamente sentita come quella tra Atalanta e Inter non mancano le goleade storiche e i tabellini fuori scala. Il massimo scarto a favore dei nerazzurri di Milano tocca quota sei reti di differenza in due occasioni: la prima il 4 aprile 1954 con un netto 6-0, la seconda durante il clamoroso 7-1 del 12 marzo 2017 a San Siro, incontro che detiene anche il primato assoluto di reti complessive in una singola partita con otto gol totali. Alle spalle di queste due sfide figurano il 5-0 del 1951 e il doppio 4-0 ottenuto dall'Inter nel febbraio e nell'agosto 2024, oltre a diverse affermazioni con tre reti di margine.
Subito dietro il 7-1 del 2017 nella graduatoria degli incontri più prolifici si collocano due sfide spettacolari da sette gol complessivi, entrambe giocate a San Siro: il 4-3 interista del 31 maggio 2009 all'ultima giornata di campionato e il 3-4 firmato dalla tripletta di Germán Denis in rimonta il 7 aprile 2013. Il massimo margine di vittoria per l'Atalanta si ferma invece a tre gol di scarto, raggiunto nel 4-1 dell'11 novembre 2018 a Bergamo e nei successi per 3-0, tra cui quello casalingo del 27 febbraio 1994. Sul versante dei pareggi, infine, i punteggi più ricorrenti nell'intero archivio storico restano lo 0-0 e l'1-1, affiancati però da pareggi ricchi di reti come il 2-2 e lo spettacolare 3-3.
Numeri dei bomber, clean sheet e statistiche offensiveLe cifre difensive e offensive confermano il diverso peso storico delle due squadre nei 130 precedenti di Serie A. L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in 48 occasioni, pari al 36,9% delle sfide di campionato, mentre l'Atalanta ha chiuso la gara senza subire reti 21 volte, fermandosi al 16,2%. Un dato significativo riguarda l'evoluzione del ritmo realizzativo tra due epoche calcistiche distinte: nell'era dei due punti a vittoria (fino alla stagione 1993/94) la sfida registrava una frequenza molto più elevata di 0-0 e 1-0, mentre con l'introduzione dei tre punti dal 1994/95 in poi la media gol si è alzata sensibilmente, trasformando il duello lombardo in un appuntamento ad altissimo volume di conclusioni e occasioni da rete.
Sul piano individuale, i numeri raccontano il dominio storico di Giuseppe Meazza con 12 reti e Roberto Boninsegna con 10 gol, affiancati nell'epoca contemporanea da Mauro Icardi a quota 7 centri e da Lautaro Martínez, protagonisti tra i migliori marcatori della sfida tra Atalanta e Inter insieme agli autori delle triplette più celebri come lo stesso Icardi, Éver Banega e Germán Denis. Anche sul fronte disciplinare e dei calci piazzati la sfida presenta valori superiori alla media del campionato, con un'alta incidenza di calci di rigore assegnati soprattutto nei confronti disputati nell'ultimo ventennio.
Curiosità statistiche e coincidenze numericheLo storico statistico di Atalanta-Inter custodisce infine diverse curiosità matematiche e di calendario che arricchiscono la lettura numerica del derby nerazzurro. La prima riguarda la perfetta proporzione del 2 a 1 nel computo complessivo delle reti: dopo 145 incontri ufficiali, i 258 gol segnati dall'Inter rappresentano esattamente il doppio dei 129 realizzati dall'Atalanta, una simmetria matematica rarissima su un campione così ampio di partite. Spicca poi la singolare coincidenza legata alla data dell'11 novembre, giorno in cui l'Atalanta ha centrato entrambe le sue ultime due vittorie casalinghe in campionato contro i milanesi: il 3-2 dell'11 novembre 2012 e il 4-1 dell'11 novembre 2018.
Sul fronte internazionale sorprende invece l'unico incrocio europeo nei quarti di Coppa UEFA 1990/91 nonostante la presenza stabile di entrambe le società nelle coppe continentali dell'ultimo decennio. Colpisce infine la distribuzione temporale delle marcature nell'arco dei novanta minuti: l'ultimo quarto d'ora di gara, dal 75' al recupero, concentra infatti una quota elevatissima dei gol decisivi della sfida, confermando come il derby nerazzurro della Lombardia resti aperto fino all'ultimo pallone giocabile.
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