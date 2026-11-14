Atalanta-Inter è una sfida che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nel calcio italiano. Le due squadre si sono ritrovate spesso a contendersi punti importanti, con i bergamaschi capaci di ritagliarsi uno spazio stabile tra le protagoniste della Serie A e i nerazzurri di Milano abituati a lottare per i traguardi più ambiziosi. Il loro rapporto sportivo, però, ha radici molto più lontane e risale agli anni Trenta, quando il campionato italiano aveva un volto decisamente diverso da quello attuale.

Il primo confronto ufficiale in Serie A andò in scena domenica 12 dicembre 1937, allo stadio Mario Brumana di Bergamo. La partita, valida per la dodicesima giornata del campionato 1937-38, terminò 1-1. L'Atalanta passò in vantaggio al 63' con Severo Cominelli, ma l'Ambrosiana-Inter – questa la denominazione utilizzata dal club milanese in quegli anni – trovò il pareggio cinque minuti più tardi con Ferrari. Fu il primo capitolo di una storia sportiva destinata a proseguire per decenni.

Il tabellino dell’epoca riporta le seguenti formazioni. Atalanta: Borgioili; Ciancamerla, Simonetti, Pastorino, Bargella, Procura; Savio, Cominelli, Fornasari, Bonomi, Salvi. Ambrosiana-Inter: Peruchetti; Ballerio, Buonocore, Antona, Olmi, Locatelli; Ferraris II, Ferrari, Meazza, Ferrara I, Ferrara II. Pubblico 10.000 mila persone, Cielo Sereno. Terreno pesante.

Il calcio italiano nel 1937

Per comprendere il significato di quella partita bisogna tornare al contesto in cui si disputò. La Serie A 1937-38 era la nona edizione del campionato a girone unico, una formula introdotta nel 1929. Vi partecipavano 16 squadre, impegnate in un torneo che si sarebbe concluso nell'aprile del 1938. Il calcio italiano era ancora lontano dalla dimensione economica e mediatica attuale, ma il campionato aveva già acquisito una struttura riconoscibile e rappresentava il principale appuntamento per le società più importanti del Paese.

L'Inter, in quel periodo, non utilizzava ancora stabilmente il nome con cui è conosciuta oggi. Il 19 marzo 1908, il club milanese nasce col nome attuale, ovvero Internazionale. Durante il ventennio fascista, il regime impose una fusione forzata e il cambio di denominazione prima in "Ambrosiana" e poi in "Ambrosiana-Inter". La squadra milanese era una delle formazioni più forti di quegli anni, visto che poteva contare su giocatori di primo piano, tra cui Giuseppe Meazza. Con la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, il club tornò ufficialmente a fregiarsi del suo storico e originario nome.

Il capitano dell'Italia Giuseppe Meazza riceve il trofeo Jules Rimet dopo la vittoria della sua squadra per 4-2 sull'Ungheria nella finale della Coppa del Mondo allo Stade Olympique de Colombes, a Parigi. (Foto di Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

L'Atalanta si trovava invece in una fase differente della propria storia. La società bergamasca stava cercando di consolidare la propria presenza nella massima categoria e affrontava avversari con tradizioni e ambizioni differenti. La partita del dicembre 1937 metteva quindi di fronte due realtà lombarde che avrebbero seguito percorsi diversi, pur continuando a incrociarsi regolarmente sul campo.

La prima finisce in pareggio: Cominelli porta avanti l'Atalanta, Ferrari risponde

La cronaca del primo Atalanta-Ambrosiana-Inter in Serie A è racchiusa in pochi passaggi. La gara rimase senza reti per oltre un'ora, fino al 63', quando Severo Cominelli riuscì a portare in vantaggio i padroni di casa. L'Atalanta sembrava così molto vicina a conquistare una vittoria importante contro una delle squadre più competitive del torneo.

La risposta dell'Ambrosiana-Inter arrivò però dopo appena cinque minuti. Al 68' fu Ferrari a firmare il gol dell'1-1, ristabilendo l'equilibrio e fissando il risultato finale. Le due squadre si divisero così la posta in palio nella prima occasione in cui si affrontarono nel massimo campionato.

Il ritorno a Milano

Le due squadre si ritrovarono il 3 aprile 1938, questa volta sul campo dell'Ambrosiana-Inter. Il secondo confronto della stagione terminò con una vittoria dei padroni di casa per 1-0, grazie alla rete di Ferraris II al 75'. Fu il primo successo interista nella storia degli scontri diretti di campionato tra le due formazioni.

Il bilancio della prima stagione in Serie A tra Atalanta e Ambrosiana-Inter fu quindi di una vittoria milanese e un pareggio. La stagione era destinata a concludersi in modo molto diverso per le due formazioni. L'Ambrosiana-Inter avrebbe infatti chiuso il campionato al primo posto, conquistando il suo quarto scudetto. Tra i protagonisti ci fu Giuseppe Meazza, capocannoniere del torneo con 20 reti. Per l'Atalanta, invece, l'annata ebbe un epilogo più difficile: i bergamaschi terminarono il campionato tra le due squadre retrocesse. Il confronto del dicembre 1937 racconta quindi anche la distanza che separava le prospettive delle due società in quel momento storico.

Due percorsi diversi nel corso della storia

Nel dopoguerra l'Atalanta riuscì a conquistare una maggiore continuità nella massima serie, mentre l'Inter consolidò il proprio ruolo tra le grandi del calcio nazionale. Le due società hanno costruito le rispettive identità attraverso strade differenti: il club milanese ha arricchito progressivamente il proprio palmarès, mentre quello bergamasco ha puntato sulla crescita sportiva e sulla valorizzazione dei calciatori.

BERGAMO, ITALIA - 16 MARZO: Gagliardetto in occasione della partita di Serie A tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium, il 16 marzo 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Per l'Atalanta, la vittoria della Coppa Italia nel 1963 ha rappresentato il primo grande trofeo, mentre il successo in Europa League nel 2024 ha segnato una nuova tappa fondamentale. L'Inter ha invece continuato a competere ai massimi livelli, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali.

Negli ultimi anni il confronto ha assunto un significato ancora più rilevante. La Dea è diventata una presenza stabile nelle zone alte della classifica e nelle competizioni europee, mentre l'Inter continua a puntare ai principali obiettivi nazionali e internazionali. Non si tratta più soltanto di una sfida tra due società lombarde, ma di un appuntamento che può incidere sulla corsa ai vertici della Serie A.

Il valore storico del primo Atalanta-Inter

Ripensare alla partita delci consente di osservare il percorso compiuto da entrambe le formazioni fino ai giorni nostri. L'Atalanta di allora era una società impegnata a trovare il proprio spazio nel massimo campionato; oggi è una realtà consolidata anche a livello europeo. L'Ambrosiana-Inter era già una squadra di vertice e, non a caso, avrebbe conquistato lo scudetto al termine di quella stessa stagione.

Quasi novant'anni dopo, le due squadre continuano a incontrarsi con obiettivi spesso importanti. Sono cambiati il calcio, gli stadi, gli allenatori e i protagonisti, ma ogni nuovo appuntamento aggiunge un capitolo a una storia cominciata con un pareggio. Un 1-1 che, al di là del risultato, rappresenta il punto di partenza di una delle sfide più interessanti del calcio di casa nostra.