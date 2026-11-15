Atalanta e Inter, due società legate dagli stessi colori sociali ma anche da numerose operazioni che negli ultimi decenni hanno coinvolto giocatori importanti, giovani promesse e trattative che hanno lasciato il segno. Da Roberto Gagliardini ad Alessandro Bastoni, passando per Robin Gosens e Nicola Zalewski, l'asse tra Bergamo e Milano ha prodotto affari milionari e trasferimenti che hanno inciso sulla storia di entrambe le squadre.

Non sempre, però, le operazioni hanno avuto lo stesso esito, con alcuni calciatori che sono diventati protagonisti con la maglia nerazzurra e altri non sono riusciti a rispettare le aspettative.

Atalanta-Inter: Gagliardini e Bastoni, due investimenti importanti

Tra gli affari più significativi degli ultimi anni c'è sicuramente quello che ha portato Roberto Gagliardini dall'Atalanta all'Inter nel gennaio 2017. Il centrocampista si era messo in evidenza nella prima parte della stagione con la formazione bergamasca allenata da Gian Piero Gasperini, attirando l'attenzione di diversi club importanti. L'Inter decise di anticipare la concorrenza, acquistandolo con un'operazione da circa 25 milioni di euro tra prestito e riscatto. Gagliardini rimase a Milano fino al 2023, collezionando 109 presenze e conquistando 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

COMO, ITALIA - 12 GENNAIO: (da sinistra a destra) Il vicepresidente dell'FC Internazionale Milano Javier Zanetti, il membro del consiglio di amministrazione dell'FC Internazionale Milano Steven Zhang Kangyang, Roberto Gagliardini e l'allenatore dell'FC Internazionale Stefano Pioli posano per una foto dopo una sessione di allenamento dell'FC Internazionale al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile il 12 gennaio 2017 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Pochi mesi dopo arrivò un altro trasferimento destinato a diventare ancora più importante: quello di Alessandro Bastoni. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, il difensore venne acquistato dall'Inter nell'estate del 2017 per una cifra vicina ai 31 milioni di euro, prima di proseguire temporaneamente il proprio percorso di crescita in prestito. Dopo l'esperienza al Parma e il ritorno a Milano, Bastoni si è trasformato nel principale punto di riferimento della difesa interista, diventando anche un pilastro della Nazionale italiana. A differenza di altri investimenti, quello sul centrale si è rivelato un autentico successo.

Robin Gosens: sotto le aspettative

Robin Gosens, reduce da stagioni di altissimo livello a Bergamo, dove ha collezionato ben 29 gol e 20 assist in 157 presenze, arrivò a Milano con grandi aspettative sulle spalle. Il laterale tedesco era diventato uno dei protagonisti del calcio di Gasperini grazie alla capacità di abbinare corsa, inserimenti offensivi, gol e assist. L'operazione si concluse con una formula iniziale di prestito con obbligo di riscatto, per un investimento complessivo vicino ai 25 milioni di euro.

MILANO, ITALIA - 27 GENNAIO: Robin Gosens dell'FC Internazionale posa per una foto presso la sede dell'FC Internazionale il 27 gennaio 2022 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L'avventura milanese, tuttavia, non rispettò le attese. Tra problemi fisici e difficoltà nel trovare continuità, Gosens non riuscì a riproporre i numeri mostrati con la Dea, collezionando solo 4 gol in 58 presenze. Nell'estate del 2023 passò all'Union Berlino, chiudendo così la propria esperienza in nerazzurro.

Da Schelotto a Cuadrado, gli altri affari sull'asse nerazzurro e quelli saltati

Nel gennaio 2013, Atalanta e Inter conclusero un'operazione che coinvolse Ezequiel Schelotto e Marko Livaja. L'esterno argentino si trasferì a Milano, mentre l'attaccante croato fece il percorso inverso. Schelotto non riuscì a imporsi stabilmente nell'Inter, pur lasciando il segno con il gol nel derby contro il Milan del febbraio 2013. Anche Livaja non trovò a Bergamo la continuità necessaria per affermarsi ai massimi livelli.

MILANO, ITALIA - 24 FEBBRAIO: Ezequiel Schelotto dell'FC Inter Milano esulta dopo aver segnato il primo gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e AC Milan allo Stadio San Siro il 24 febbraio 2013 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Tra i nomi storici che hanno vestito entrambe le maglie figurano anche Maurizio Ganz e Nicola Ventola. Il primo passò dall'Atalanta all'Inter nel 1995, dopo essersi messo in evidenza come uno degli attaccanti più prolifici del campionato (37 gol in 76 partite tra Serie A e B). Il secondo arrivò a Milano nel 1998, per poi vestire nuovamente la maglia bergamasca tra il 2005 e il 2007.

Caricamento post Instagram...

Tra gli affari più recenti figura quello di Nicola Zalewski. Dopo essere arrivato all'Inter dalla Roma nel gennaio 2025, il polacco è passato all'Atalanta nell'estate dello stesso anno, con un'operazione da circa 17 milioni di euro. Un trasferimento che ha permesso al club bergamasco di aggiungere qualità e duttilità sulle corsie esterne, e che per adesso sta rispettando le aspettative iniziali: 42 presenze, 2 gol e 6 assist nella prima stagione e 1 gol e 3 assist in questo avvio di stagione.

Non tutte le trattative, però, hanno avuto un lieto fine. Nell'estate 2023 le due squadre nerazzurre si erano contese Gianluca Scamacca, allora di proprietà del West Ham. Nonostante l'interesse della società milanese, l'attaccante scelse Bergamo, dove avrebbe vissuto una stagione da 44 presenze, 19 gol e 7 assist, culminata con la conquista di una storica Europa League.

Ancora più acceso fu il caso Ademola Lookman, protagonista assoluto di quella storica finale contro il Bayer Leverkusen. L'Inter aveva individuato nell'attaccante nigeriano uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo, ma la posizione dell'Atalanta e la distanza tra le richieste bergamasche e l'offerta interista impedirono la conclusione dell'affare.

Un altro intreccio ma non diretto tra le due società ha riguardato Juan Cuadrado. L'esterno colombiano, dopo aver trascorso la stagione 2023-2024 all'Inter, si è trasferito all'Atalanta nell'estate del 2024, firmando un contratto annuale da svincolato. A Milano era arrivato dopo anni passati alla Juventus a parametro zero, ma la sua esperienza nerazzurra era stata condizionata soprattutto dai problemi fisici, che gli avevano impedito di trovare continuità. A Bergamo ha trovato Gian Piero Gasperini, che lo ha mandato in campo per 32 volte tra tutte le competizioni, in cui è riuscito a collezionare 3 assist senza però segnare nemmeno un gol.