La sosta delle Nazionali è formalmente terminata oggi con le prime squadre europee scese in campo per inaugurare un autentico tour de force sino al prossimo Natale. In particolar modo, il campionato è ripartito in Germania con l'anticipo del venerdì tra Bayern Monaco e Colonia. Poco prima della sfida, tuttavia, si sono sollevate delle polemiche inattese che non hanno a che fare con i risultati sportivi di una delle due compagini. Sono stati alcuni tifosi del Colonia i protagonisti. Dapprima hanno minacciato di allontanarsi dallo stadio, quindi se ne sono effettivamente andati, facendo venir meno il loro sostegno alla squadra ospite.

Bayern Monaco-Colonia, gli ultras ospiti boicottano la partita: il motivo

La partita tra le due formazioni tedesche è cominciata regolarmente alle 20.30 all'Allianz Arena di Monaco. Eppure, poco prima che l'arbitro decretasse l'inizio dell'incontro valido per la decima giornata di Bundesliga, ci sono state profonde. Allo stadio si sono presentatidel Colonia, ma circa 400 tra costoro hanno prima intimato di lasciare lo stadio, quindi dato seguito alla minaccia.

BERLINO, GERMANIA - 01 NOVEMBRE: I tifosi del 1.FC Colonia hanno acceso un fumogeno durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra 1. FC Union Berlino e 1. FC Colonia allo Stadion an der alten Försterei il 01 novembre 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

In base a quanto riporta la BILD, motivo scatenante sarebbe stata la proibizione dell'ingresso nello stadio di sei bandiere giganti imposta agli ultras. Ai tifosi è consentito al più il trasporto di cinque bandiere e il vincolo è tassativo. La parte più calda del tifo del Colonia, però, non ha voluto sentir ragioni, boicottando il match.

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Ovviamente, quella delle bandiere è solo una delle restrizioni che lehanno imposto ai tifosi del Colonia. Va tenuto conto che il Bayern Monaco non potesse far nulla per "ammorbidirle" proprio in considerazione del fatto che non dipendessero dai 6 volte vincitori della Champions League. Pur dopo alcuni colloqui dunque, i 400 ultras hanno lasciato vacanti i rispettivi seggiolini, in segno di protesta collettiva, per le fin troppo stringenti limitazioni.