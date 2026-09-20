Il Frosinone supera 2-0 il Como e Massimiliano Alvini guarda oltre il risultato. Nel post partita il tecnico giallazzurro parte dalla qualità della gara, passa attraverso le scelte tattiche che hanno permesso alla sua squadra di affrontare il Como senza rinunciare alla propria identità e arriva al tema che più gli sta a cuore: il percorso.

Per Alvini, infatti, il Frosinone visto oggi non nasce all’improvviso. Il tecnico lega questa prestazione a un lavoro iniziato molto prima e rivendica una squadra riconoscibile, capace di adattare la strategia alla partita senza perdere i propri principi.

Alvini: “Partita di alto livello contro un avversario forte”

La prima analisi riguarda il livello della sfida.sottolinea la qualità della partita e il valore del Como , soffermandosi anche sullo spettacolo offerto al pubblico presente allo stadio: “”.

Una vittoria che arriva alla vigilia della sosta per le nazionali, con diversi giocatori destinati a lasciare momentaneamente il gruppo. Anche per questo, subito dopo il fischio finale, il pensiero di Alvini era già rivolto ai prossimi giorni: “Sono contento per chi mi va in nazionale, non sono abituato a perdere 14-15 calciatori e quindi già pensavo alla settimana. L’esperienza mi porta ad essere riflessivo, ho emozioni per la proprietà, la società. È piacevole aver vinto davanti la proprietà americana. Sono emozioni da estendere a tutto il resto, personalmente poco”.

“Il Frosinone si vede dal primo luglio dell’anno scorso”

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Alvini spiega la scelta tattica contro il Como

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“La tappa individuale la vinci, ma quel che conta è il giro”

Uno dei passaggi più significativi arriva quando adviene ricordata una precedente dichiarazione del presidente, secondo cui il verosi sarebbe visto dopo la sosta. Il tecnico, però, allarga subito il discorso:“”.È qui che emerge con maggiore chiarezza la lettura di. Il 2-0 contro ilnon viene presentato come un punto di arrivo, ma come un’altra tappa di una squadra che, secondo il suo allenatore, ha già costruito nel tempo un’identità definita.Il tecnico entra poi nel dettaglio della partita e della pressione portata sui centrocampisti avversari. Una scelta che comportava dei rischi, soprattutto contro una squadra capace di giocare e trovare spazio quando viene aggredita alta: “”.riconosce anche il momento in cui ilha sofferto maggiormente, prima del secondo gol, quando la squadra si è abbassata perdendo pressione: “”. Una scelta precisa, quindi: accettare il rischio di una partita più aperta invece di rinunciare alla pressione e abbassarsi stabilmente davanti alL’ultima parte della conferenza riportaancora una volta sul percorso e sul lavoro costruito con la società. Per il tecnico, la possibilità di dare continuità a un progetto passa anche dalle condizioni create dal club e dal direttore sportivo:“”.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - SEPTEMBER 02: Massimiliano Alvini Head Coach of Frosinone Calcio looks on during the Italian Cup match between US Sassuolo and Frosinone at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 02, 2026 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Poi la sintesi con cui Alvini fotografa il momento del suo Frosinone: “La tappa individuale la vinci ma quel che conta è il giro”. Il successo sul Como diventa così soprattutto un altro passaggio dentro una costruzione più ampia. La vittoria resta, così come il 2-0, ma nelle parole dell’allenatore il punto centrale è la continuità di un’identità che il Frosinone vuole mantenere indipendentemente dall’avversario.