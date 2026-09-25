Brutte notizie per Massimiliano Alvini. L'allenatore del Frosinone dovrà fare a meno per le prossime settimane di Florian Grillitsch, costretto a fermarsi dopo un problema fisico che ha richiesto un intervento chirurgico. Il centrocampista austriaco è stato infatti sottoposto a un'ernioplastica, operazione necessaria per trattare una sports hernia destra.

Grillitsch si ferma, cosa è successo

L'intervento è stato effettuato oggi a Vienna e, secondo quanto comunicato ufficialmente dal club ciociaro, si è concluso con successo. Grillitsch dovrà ora iniziare il percorso di recupero, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Alvini una volta completata la fase riabilitativa.

🤕 El Frosinone anuncia que Florian Grillitsch se ha sometido hoy a una hernioplastia para tratar una hernia inguinal.



Estará 4-6 semanas de baja. pic.twitter.com/rnfDZoIyPN — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FTItaliano__) September 25, 2026

Il Frosinone ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "Florian Grillitsch è stato operato oggi per una sports hernia destra mediante una tecnica chirurgica TAPP. L'intervento, eseguito dal dottor Herwig Pokorny presso il Franziskus Spital Margareten di Vienna, è andato a buon fine. Nei prossimi giorni il giocatore comincerà il programma di riabilitazione".

I tempi di recupero sono variabili

Una notizia che inevitabilmente modifica i piani di Alvini. Grillitsch rappresenta infatti un elemento importante di base per il centrocampo ciociario, nonostante i pochi minuti fino a questo momento disputati. Il calciatore ha un bagaglio tecnico che fa comodo ad Alvini, ma dovrà nuovamente tornare ai box.

Per il momento non è stata indicata una data precisa per il rientro in campo. Molto dipenderà dalla risposta del calciatore alle terapie e dall'evoluzione del percorso post-operatorio. L'obiettivo sarà procedere senza forzature, evitando di accelerare i tempi e consentendo al centrocampista di recuperare completamente.

FROSINONE, ITALIA- SETTEMBRE 20: I giocatori del Frosinone sotto la curva festeggiano la vittoria contro il Como. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il primo passo, comunque, è già stato compiuto. L'operazione a Vienna è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni Grillitsch comincerà il lavoro riabilitativo. Saranno quindi le prossime settimane a chiarire quando l'austriaco potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo e rimettersi a disposizione di Alvini. Per il Frosinone si tratta di una perdita in un momento della stagione nel quale ogni elemento della rosa può risultare fondamentale.