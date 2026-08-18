La voglia di ritornare al Camp Nou e di dimostrare il suo valore a livello internazionale ha spinto João Cancelo a rientrare al Barcellona, club in cui aveva già militato in prestito in due diverse occasioni - una delle quali nella stagione 2025/26, dove ha giocato un ruolo fondamentale per la conquista del campionato. A 32 anni torna quindi in Europa dopo una parentesi con il club saudita Al-Hilal, iniziata nel 2024. Il suo arrivo in terra spagnola è avvenuto ieri, giornata in cui ha ribadito la ferma volontà di vestire di nuovo la maglia blaugrana, come già confidato al DS Deco: "O vado lì, o resto fermo".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 GENNAIO: Joao Cancelo dell'FC Barcelona corre con la palla durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Oviedo allo Spotify Camp Nou il 25 gennaio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il ritorno al Barcellona di Cancelo: le dichiarazioni

Al quotidiano spagnolo Sport, il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Pensavo che sarebbe stato più facile, ma alla fine è stato complicato. Ad ogni modo, sono dove voglio essere". Ha poi rivelato che, senza l'offerta del Barcellona, sarebbe stato disposto a rimanere un anno senza giocare:"Mi sono allenato da solo per una settimana. Non è facile per un calciatore stare fuori, ma ho detto a Deco che sarei venuto qui oppure sarei rimasto lì un anno senza giocare, percependo comunque il mio stipendio".

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L'Al-Hilal, in un primo momento, aveva chiesto un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni di euro per liberare il giocatore. "La cosa più importante è che io e la mia famiglia siamo felici. Questo è il posto in cui voglio stare", ha proseguito il portoghese. "Mi piace molto questo club, non è una novità. È un ambiente speciale con cui mi identifico molto. Sono qui per dare il mio contributo e spero che vinceremo molti titoli. Stiamo costruendo una bella squadra".