La prima tripletta di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina lo consegna già alla storia del calcio argentino, davanti ad un nome che sembrava irraggiungibile. L'ex Real Madrid si colloca davanti a Leo Messi, superando un primato che proseguiva dal 2007.

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Mastantuono, il record strappato a Messi

Laha battuto ilin trasferta per 4-2 nella quarta giornata di Serie A, conquistando i primi tre punti del campionato dopo treconsecutive. Il protagonista assoluto è stato proprio, sbloccandosi in maglia Viola nientedimeno che con una pregevole. Una serata speciale per l'argentino, che può indirizzare nei binari corretti la sua stagione, ma anche per un preziosostrappato ad un connazionale 'qualunque' come

Mastantuono ha infatti realizzato la sua prima tripletta all'età di 19 anni e 28 giorni, diventando il più giovane argentino a segnare tre gol in una partita, contando i cinque principali campionati europei. Il precedente primato apparteneva proprio a Leo Messi, che aveva raggiunto questo traguardo a 19 anni e 259 giorni, nel celebre Classico del 2007 tra Barcellona e Real Madrid terminato 3-3 al Camp Nou. Il giovane talento scuola River Plate ha dunque migliorato quel primato di oltre sette mesi.

Una tripletta per cambiare l'inerzia della stagione

Ilera passato in vantaggio conal 22', ma la risposta dell'argentino è stata immediata, con ilche è arrivato al 29' con una conclusione dalla distanza, firmando poi ilal 31'. Nella ripresa,ha portato il risultato sul 3-1, prima chechiudesse i conti all'84' e si portasse a casa il pallone. I lagunari hanno infine accorciato le distanze nel finale con, nel 2-4 definitivo.

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Franco Mastantuono dell'ACF Fiorentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo l'11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

La tripletta di Mastantuono arriva in un momento delicatissimo per la Fiorentina, che dopo l'avvio horror in campionato con tre sconfitte consecutive e l'esonero di Fabio Grosso, ha ritrovato fiducia proprio nella prima partita del Paolo Vanoli bis, subentrato all'ex Sassuolo. Per Mastantuono, invece, si trattano delle prime tre reti con la Viola e del quinto incontro disputato con il club: un esordio realizzato che potrebbe rappresentare una svolta per lui e per tutta la Fiorentina.