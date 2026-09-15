Checché se ne dica, il Pallone d'Oro rimane il premio individuale più prestigioso dell'intero panorama calcistico. Spesso non sarà meritocratico, i criteri non sono chiarissimi e genera, nella maggior parte dei casi, polemiche senza fine, ma è un riconoscimento che tutti i giocatori vogliono vincere per entrare di diritto nella storia del gioco. A più di un mese dalla cerimonia, che per la prima volta si terrà a Londra, i principali candidati alla vittoria finale stanno spingendo affinché il trofeo gli venga consegnato, facendo valere le proprie ragioni e i propri numeri. Tutti, tranne uno: Harry Kane. Il centravanti del Bayern è il favorito numero uno di Lothar Matthaus.

Fuori i due favoriti per Matthaus

Il leggendario giocatore tedesco, campione del Mondo con la Germania nel 1990, ha rivelato ai microfoni di Sky Sport DE perché nénémeritino il Pallone d'Oro: ", non ha raggiunto il livello che aveva in passato, e che sta avendo di nuovo in questa stagione".

"Questo non significa che non abbia possibilità nella votazione. Ha tutto quello che serve per essere un vincitore del Pallone d'Oro. Credo che i titoli abbiano un ruolo decisivo, per questo vedo le sue possibilità migliori rispetto a quelle di Mbappé, che quest'anno non ha vinto nulla né con il Real Madrid né con la Francia", afferma Matthaus.

Da Pallone d'Oro a Pallone d'Oro?

Il vincitore del trofeo individuale per eccellenza, nel 1990 con la maglia dell', ha escluso dal novero dei favoritissimi, in quanto lanon è un campionato probante e, per aver chiuso la stagione passata senza alcun trofeo. Così, per il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale tedesca, il favorito è soltanto uno e gioca al Bayern Monaco

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 26: L'esperto televisivo Lothar Matthäus osserva dopo la partita amichevole internazionale tra Germania e Paesi Bassi al Deutsche Bank Park il 26 marzo 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

"L'unica pecca della passata stagione di Kane è aver mancato la finale sia al Mondiale che in Champions League. Per il resto ha offerto prestazioni straordinarie e, a mio parere, non ha avuto un solo momento di appannamento. Merita il Pallone d'Oro". Per la leggenda dei bavaresi c'è solo un nome ed è quello di Harry Kane che, se dovesse trionfare, lo farebbe sotto il cielo di Londra, a casa sua.