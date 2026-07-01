La sconfitta della Germania contro il Paraguay è stata la sorpresa, almeno fino ad oggi, la più grande sorpresa dei sedicesimi di finale. La squadra di Naglesmann ha dovuto dire addio ai sogni di gloria dopo la sfida dei tiri dal dischetto, nella quale i tedeschi nella loro storia avevano sempre avuto la meglio. La sconfitta contro i sudamericani è l'emblema di una squadra priva di cattiveria e forza di volontà, ma dietro questo disastro ci sarebbe anche una questione molto personale. Questo è quello che ha raccontato Lothar Matthaus, ex attaccante tedesco, in un'intervista rilasciata alla BILD.

Germania, Matthaus e il retroscena sulla disfatta Mondiale: "L'attenzione non era rivolta al torneo"

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Un altro Mondiale da dimenticare per la Germania . Dopo il successo nel 2014, i tedeschi hanno ottenuto solo due eliminazioni nella fase a gironi e ora ai sedicesimi di finale. Non è certo un buon momento per La Squadra ma questo KO contro ilfa ancora più male non solo per le tante aspettative che i tifosi avevano verso la squadra dima anche perché è arrivato dopo la serie dei calci di rigore, una sfida dove la Germania nella sua storia non aveva mai perso.

Il 7-1 contro il Curacao, nel quale la Germania in un momento si era fatta clamorosamente raggiungere, era stato visto fin da subito come un campanello di allarme e le successive prestazioni poco soddisfacenti contro Costa d'Avorio ed Ecuador hanno alimentato i dubbi sulla squadra di Nagelsmann, spenta e con poche idee. Non certo l'atteggiamento giusto per arrivare lontano. Su questo disastro è intervenuto anche Lothar Matthaus, ex attaccante e campione del Mondo nel 1990.

In un'intervista rilasciata a BILD, l'ex giocatore di Inter e Bayern Monaco, ha rivelato che dietro al fallimento al Mondiale non c'è solo un progetto tecnico naufragato, ma anche un conflitto dietro le quinte che ha destabilizzato la nazionale prima ancora dell'inizio del suo cammino. Il classe '61 ha infatti dichiarato che i giocatori erano frammentati da malumori interni nati da questioni familiari: mogli, figli e genitori sarebbero stati i protagonisti della discordia creando una faida che poi ha avuto conseguenze anche sul campo.

BASILEA, SVIZZERA - 2 OTTOBRE: L'ex calciatore della Germania Lothar Matthaus durante un'intervista prima della partita della Fase 2 della UEFA Europa League 2025/26 tra FC Basel 1893 e VfB Stuttgart allo St. Jakob-Park il 2 ottobre 2025 a Basilea, Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

"Ci sono molte cose da sistemare, sia in campo che fuori - ha iniziato l'ex Inter - Mogli, famiglie, tutti sono stati coinvolti. Si è parlato di opzioni di viaggio, di prenotazioni alberghiere. Tutto questo è stato oggetto di discussione all'interno della nazionale. Non è mai apparso sui media, ma so che se ne è discusso. L'attenzione non era rivolta ai Mondiali". Senza fare nomi, il 65 enne ha poi continuato a raccontare la situazione vissuta dai giocatori: "Si dice che un giocatore fosse arrabbiato con l’altro perché a uno era permesso portare la mamma, a un altro la moglie, poi i figli, mentre gli altri dovevano prendere un volo di linea. C'era anche molta agitazione che non è venuta fuori". Paraguay che ora troverà la Francia negli ottavi di finale.