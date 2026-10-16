Dopo il poker in Champions League contro il Galatasaray, il Barcellona cerca la 10 vittoria consecutiva in altrettante partite in un inizio di stagione fino a qui dominante. La squadra di Hansi Flick scenderà in campo domani pomeriggio alle 18:30 al Benito Villamarin contro il Betis, un'occasione importante per lanciare un nuovo messaggio al Real Madrid in vista del Clasico di domenica prossima allo Spotify Camp Nou. Nel frattempo il "primo messaggio" al club blancos lo ha mandato proprio il tecnico dei blaugrana nella conferenza di questa mattina. Ecco le sue parole.

Barcellona, Flick replica a Mourinho: "Ci troviamo in questa situazione ogni stagione ormai"

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Ricordo quando abbiamo dovuto tornare in autobus da

Valencia

perché il volo era stato cancellato e dovevamo giocare due giorni dopo. Quello che dico alla squadra è che non ci sono scuse. Questa è la situazione, e quello che possiamo fare è concentrarci su come giochiamo". Barcellona che al momento sta vivendo una stagione semplicemente dominante sia in LaLiga che in Europa: "La qualità che abbiamo in questo momento è incredibile - continua Flick - Abbiamo il potenziale per migliorare al 100%, e possiamo farlo. Non possiamo cambiare la situazione, dobbiamo accettarla".

. Questi sono i tre impegni che vedrà protagonista ilnei "soli" prossimi 8 giorni. Troppi impegni in poco tempo? Nessun problema. O almeno per Hansi Flick . Il tecnico dei blaugrana, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, ha dichiarato di affrontare questo fitto calendario con entusiasmo e senza lamentarsi questo perché la sua squadra ormai ne è abituata a differenza di José. L'allenatore del Real Madrid aveva accennato alle grandi difficoltà per i tanti impegni che attende la sua squadra nei prossimi giorni ma oggi è arrivata la replica del tedesco.Come infatti ha dichiarato: "Ci troviamo in questa situazione ogni stagione. So che in altri Paesi è diverso, ma per noi è così.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha (FC Barcelona) interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Dopo il Betis, il Barça avrà i due impegni di lusso contro PSG e Real Madrid, ma adesso la priorità è proprio la sfida contro i biancoverdi: "Hanno molta fiducia perché hanno vinto tutte le partite in casa e hanno ottenuto ottimi risultati in Champions League . Giochiamo contro una squadra fantastica, soprattutto in attacco, negli uno contro uno. Domani dovremo difenderci molto bene. Pellegrini sta facendo un lavoro incredibile". Conclude Flick.