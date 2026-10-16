Alla vigilia della sfida con il Betis, il tecnico blaugrana ha replicato alle polemiche dello Special One in merito alle troppe partite in pochi giorni
Dopo il poker in Champions League contro il Galatasaray, il Barcellona cerca la 10 vittoria consecutiva in altrettante partite in un inizio di stagione fino a qui dominante. La squadra di Hansi Flick scenderà in campo domani pomeriggio alle 18:30 al Benito Villamarin contro il Betis, un'occasione importante per lanciare un nuovo messaggio al Real Madrid in vista del Clasico di domenica prossima allo Spotify Camp Nou. Nel frattempo il "primo messaggio" al club blancos lo ha mandato proprio il tecnico dei blaugrana nella conferenza di questa mattina. Ecco le sue parole.
Barcellona, Flick replica a Mourinho: "Ci troviamo in questa situazione ogni stagione ormai"Betis, PSG e Real Madrid. Questi sono i tre impegni che vedrà protagonista il Barcellona nei "soli" prossimi 8 giorni. Troppi impegni in poco tempo? Nessun problema. O almeno per Hansi Flick. Il tecnico dei blaugrana, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, ha dichiarato di affrontare questo fitto calendario con entusiasmo e senza lamentarsi questo perché la sua squadra ormai ne è abituata a differenza di José Mourinho. L'allenatore del Real Madrid aveva accennato alle grandi difficoltà per i tanti impegni che attende la sua squadra nei prossimi giorni ma oggi è arrivata la replica del tedesco.
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Dopo il Betis, il Barça avrà i due impegni di lusso contro PSG e Real Madrid, ma adesso la priorità è proprio la sfida contro i biancoverdi: "Hanno molta fiducia perché hanno vinto tutte le partite in casa e hanno ottenuto ottimi risultati in Champions League . Giochiamo contro una squadra fantastica, soprattutto in attacco, negli uno contro uno. Domani dovremo difenderci molto bene. Pellegrini sta facendo un lavoro incredibile". Conclude Flick.
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