L'Italia pensa già agli Europei del 2032, ma la strada verso l'organizzazione del torneo passa inevitabilmente dalla questione degli stadi. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, è intervenuto sul tema in un'intervista a La Stampa, evidenziando la situazione delle infrastrutture italiane e la necessità di accelerare i progetti in vista dell'appuntamento continentale. Tra le città in corsa, Torino rappresenta al momento l'unica certezza concreta grazie a un impianto già pronto e in linea con i parametri richiesti dalla UEFA.

Le parole di Malagò

Ha iniziato l'intervista parlando proprio dello Juventus Stadium, l'unico stadio già pronto a ospitare partite dell'Europeo: "Mi sento di dire cherispetto a ogni altro progetto. È un dato di fatto che. Gli altri, invece, hanno progetti e discorsi vari in corso".

TORINO, ITALIA - 02 FEBBRAIO: Vista esterna dell'Allianz Stadium durante la partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus FC e SS Lazio all'Allianz Stadium il 02 febbraio 2023 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Sulle altre città: "Abbiamo inviato tutta la documentazione e ora si aprirà una fase di confronto. La questione entra nel vivo, anche se non c'è una scadenza precisa. Dovremo parlarne con la UEFA, con cui ci confrontiamo costantemente in un clima di piena collaborazione. Credo inoltre che tra me e il presidente Ceferin ci sia una stima reciproca, soprattutto per quanto riguarda i dossier che stiamo portando avanti".

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Sull'importanza degli Europei: "G, dopo le Olimpiadi estive e i Mondiali di calcio. Lo dimostrano i numeri legati agli spettatori, all'impatto economico e all'interesse che suscitano,. Euro 2032, però, è, e vi garantisco che, dal punto di vista organizzativo,e bisogna correre".

Infine, sull'occasione di costruire nuovi stadi: "Questo è un progetto di fondamentale importanza anche per stimolare la costruzione di nuovi stadi, non soltanto di quelli che verranno selezionati per il dossier degli Europei. Dobbiamo ragionare in prospettiva, anche in vista di future iniziative legate ai grandi eventi. Lo ricordo spesso, senza i Giochi invernali del 2006, Torino non avrebbe avuto un palasport in grado di ospitare le ATP Finals di tennis".