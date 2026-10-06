La crisi istituzionale che ha bloccato i vertici del calcio italiano ha finalmente trovato la sua risoluzione. Giovanni Malagò assumerà l'incarico di commissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, superando così lo stallo delle ultime settimane, innescato dalla vicenda legata al suo mancato tesseramento al momento dell'elezione alla guida della FIGC. La svolta decisiva è arrivata grazie a un accordo raggiunto tra Malagò e Luciano Buonfiglio al termine dell'incontro mattutino.

L'accordo tra Malagò e Buonfiglio

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FIGC, cosa succede ora?

L'intesa tra i due dirigenti ha permesso di trasformare l'ipotesi del commissariamento da una potenziale e traumatica rottura a una soluzione condivisa, necessaria per traghettare laverso le prossime elezioni. Nei giorni scorsi, erano state segnalate forti tensioni istituzionali e una complessa ricerca di una maggioranza solida, resa ancora più delicata dai dubbi interni al CONI riguardo a possibili conflitti d'interesse. La formula individuata si è rivelata il compromesso perfetto: evita l'insediamento di una figura esterna e mantiene Malagò al timone della Federazione, in attesa del nuovo percorso elettorale.Sul piano puramente operativo, l'avvio del commissariamento decreta l'immediata decadenza del, mentre i restanti organi della FIGC rimarranno attivi esclusivamente per garantire le funzioni di ordinaria amministrazione. Laha approvato all'unanimità la nomina durante la riunione delle 13:00. Per la definitiva ufficialità della manovra si attende ora solamente l'ultimo e fondamentale passaggio burocratico: l'approvazione da parte del. Qualora il voto dovesse confermare le intenzioni, Malagò assumerà formalmente la carica, aprendo una nuova fase per il calcio italiano e cancellando l'attuale ostacolo istituzionale in vista della futura elezione.

ROMA, ITALIA - 22 GIUGNO: Giovanni Malagò partecipa all'assemblea elettorale della FIGC al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel il 22 giugno 2026 a Roma, in Italia. (Foto di Paolo Bruno - FIGC/FIGC via Getty Images)

Il comunicato ufficiale della Giunta Nazionale

Di seguito, il comunicato stampa della Giunta, sul commissariamento della: "Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15".