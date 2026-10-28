Se il Real Madrid adesso può sorridere, il Barcellona deve invece interrogarsi sulle proprie difficoltà. La squadra di Flick ha iniziato la stagione con grande convinzione, costruendo un percorso caratterizzato da vittorie, gol a valanga e un'identità tattica ben riconoscibile. Il pressing, la velocità nella circolazione del pallone e la capacità di attaccare con tanti uomini avevano reso i blaugrana una delle formazioni più temibili d'Europa.

Tuttavia, dietro questa produzione offensiva si nascondono le solite fragilità che le ultime partite hanno contribuito a evidenziare. La sconfitta per 4-2 contro il PSG in Champions League aveva già messo in discussione la capacità della squadra di reggere il confronto con avversari capaci di colpire negli spazi. Il Clasico ha poi confermato almeno in parte queste preoccupazioni.

I due gol siglati da Mbappé nel Clasico raccontano una difesa che non è riuscita a proteggersi adeguatamente nei momenti decisivi. In occasione della prima rete, la deviazione difensiva ha favorito il francese, mentre sul gol dell'87' il Real ha sfruttato una transizione rapida che ha trovato la retroguardia blaugrana in difficoltà. Non si è trattato necessariamente di azioni offensive straordinarie per complessità, ma di situazioni nelle quali una migliore lettura difensiva avrebbe potuto fare la differenza.

Anche la gestione delle ripartenze avversarie resta un aspetto sul quale Flick dovrà intervenire. Quando il Barcellona alza il baricentro e porta molti uomini nella metà campo avversaria, gli spazi alle spalle della difesa diventano inevitabilmente più ampi. Una caratteristica che può rappresentare un vantaggio contro avversari meno attrezzati, ma che rischia di trasformarsi in un limite contro squadre dotate di velocità e qualità individuale.

Questo non significa che il progetto di Flick abbia perso valore. Il Barcellona conserva un'identità di gioco riconoscibile e un potenziale offensivo enorme, ma dovrà trovare un equilibrio migliore per evitare che le proprie ambizioni vengano frenate da errori ripetuti.

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Mbappé, Yamal e Pedri: i campioni fanno la differenza

Il Clasico ha offerto anche un confronto interessante tra le stelle delle due squadre. Da una parte c'è

, protagonista assoluto con una doppietta che ha deciso la partita; dall'altra un Barcellona che continua a puntare sulla qualità di Lamine Yamal, Pedri e Raphinha per alimentare il proprio gioco offensivo.

Mbappé ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere decisivo nei grandi appuntamenti. La sua capacità di attaccare la profondità, leggere i movimenti dei compagni e concretizzare le occasioni rappresenta un vantaggio enorme per il Real Madrid. In una partita nella quale gli spazi non sono sempre abbondanti, avere un attaccante capace di trasformare anche un'opportunità favorevole in un gol può cambiare completamente il risultato: classe e velocità, potenza a cinismo, tutte qualità peculiari di Mbappé.

La differenza, nell'ultimo Clasico, è stata la capacità di sfruttare le occasioni nei momenti decisivi. Il Real Madrid ha avuto in Mbappé il finalizzatore ideale, mentre il Barcellona non è riuscito a trasformare i propri momenti favorevoli in un vantaggio concreto.

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LaLiga riaperta: il Real Madrid può davvero superare il Barcellona?

La domanda adesso è inevitabile: il campionato spagnolo può cambiare direzione dopo questa vittoria? La risposta è che la Liga è certamente più aperta, ma sarebbe prematuro considerare il Barcellona in crisi o dare per scontata una rimonta madridista.

Il successo al Camp Nou ha permesso al Real Madrid di portarsi a 24 punti, a tre lunghezze dal Barcellona capolista, fermo a quota 27. Una distanza che può essere colmata, soprattutto considerando il valore delle due rose e la quantità di partite ancora da disputare. Il Barcellona, inoltre, ha incassato la sua prima sconfitta in campionato dopo un avvio particolarmente convincente.

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La vittoria può rappresentare una svolta soprattutto sul piano psicologico. Il Real ha dimostrato di poter battere direttamente la principale rivale, interrompendo la sensazione che il Barcellona avesse un vantaggio tecnico e tattico troppo ampio. Adesso Mourinho può lavorare con maggiore serenità, cercando di consolidare le certezze emerse nel Clasico e di migliorare la continuità delle prestazioni.

Resta però da verificare la tenuta dei blancos nelle prossime giornate. Una squadra che ambisce al titolo non può affidarsi soltanto alle grandi serate o alle prodezze dei propri campioni: deve riuscire a vincere anche le partite più complicate, mantenendo un livello di attenzione costante contro avversari che lasciano meno spazi.

Il Barcellona, invece, ha l'occasione di reagire immediatamente. La sconfitta non cancella quanto di buono mostrato nelle prime giornate, ma impone qualche riflessione sulla fase difensiva e sulla gestione delle transizioni. Se Flick riuscirà a correggere questi aspetti senza snaturare l'identità della squadra, i blaugrana avranno tutte le possibilità di continuare a lottare per il titolo.

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Real Madrid, il Clasico sarà un punto di svolta o un fuoco di paglia?

Il successo del Real Madrid rappresenta molto più di tre punti. È una vittoria che restituisce fiducia al progetto di Mourinho, ridimensiona almeno momentaneamente le certezze del Barcellona e riaccende la competizione per la vetta della Liga.

Il vero banco di prova arriverà nelle prossime settimane, quando il Real dovrà dimostrare di saper ripetere la solidità mostrata al Camp Nou e il Barcellona sarà chiamato a confermare la propria capacità di reagire a una sconfitta pesante. Se i blancos riusciranno a dare continuità a questa prestazione, il Clasico potrebbe davvero rappresentare il momento in cui gli equilibri del campionato hanno iniziato a cambiare.

Se invece il Real tornerà a mostrare le incertezze delle settimane precedenti, il successo rischierà di rimanere un episodio isolato. Allo stesso modo, una pronta reazione del Barcellona potrebbe confermare che la squadra di Flick resta la principale candidata al titolo, nonostante le fragilità emerse.

La sensazione è che la stagione sia arrivata a un primo snodo importante, ma non ancora decisivo. Mourinho ha lanciato la sfida, Flick deve rispondere e la Liga potrebbe trasformarsi in un duello ancora più equilibrato. Adesso saranno i risultati delle prossime giornate a stabilire se il Clasico avrà davvero cambiato il corso del campionato o se il Barcellona riuscirà a riprendere la propria marcia.