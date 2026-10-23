Il Como continua a vivere una fase di grande crescita, ma dietro l'ambizione della società lariana si nascondono sfide sempre più complesse. A raccontarle è stato il presidente Mirwan Suwarso, intervenuto nel corso del programma condotto da Hanif Thamrin, dove ha ripercorso alcuni passaggi importanti dell'ingresso della proprietà indonesiana nel calcio italiano, l'importanza di Erick Thohir nell'acquisizione della società e soffermandosi anche sulle difficoltà che attendono il club nei prossimi mesi.

Suwarso sul retroscena di Thohir e le prossime sfide gestionali del Como

Tra gli aspetti più interessanti emersi dalle parole del patron lariano c'è il ruolo svolto da Erick Thohir nel percorso che ha portato all'acquisizione del Como., mettendo a disposizione le proprie conoscenze e aiutando la futura proprietà ad individuare i professionisti necessari per portare avanti l'operazione. "A darci una mano per arrivare qui è stato anche Erick" ha raccontato Suwarso.

Un retroscena che mette in evidenza l'importanza delle relazioni costruite nel mondo del calcio italiano e che collega, almeno in parte, due esperienze imprenditoriali legate alla presenza di investitori indonesiani nel nostro campionato.

Nel corso dell'intervista, Suwarso ha espresso il proprio giudizio anche sull'esperienza di Thohir alla guida dell'Inter, sottolineando le difficoltà economiche che, a suo dire, aveva ereditato dalla precedente gestione, ricordando la presenza di debiti nei confronti di agenti e calciatori e descrivendo il lavoro svolto per rimettere in ordine i conti del club nerazzurro. Un passaggio che contribuisce a delineare la sua visione della gestione sportiva: la crescita deve necessariamente accompagnarsi a un controllo attento delle risorse economiche. Un principio che oggi riguarda da vicino anche il Como, impegnato a consolidare la propria posizione nel calcio europeo.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: I tifosi del Como 1907 mostrano il loro sostegno durante la partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, in Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il presidente si è soffermato anche sul futuro imminente della società: "Devo portare avanti due cose contemporaneamente: diminuire i costi e aumentare le entrate", considerando che la crescita del club ha aumentato le ambizioni, ma ha portato con sé anche nuove esigenze organizzative ed economiche. L'obiettivo di Suwarso è di mantenere competitiva la squadra senza perdere di vista la sostenibilità finanziaria. La partecipazione alla Champions League comporta infatti un calendario più fitto, maggiori esigenze nella gestione della rosa e una pressione costante sul rendimento dei giocatori. Secondo il presidente, affrontare una partita ogni tre giorni rappresenta non solo una difficoltà dal punto di vista della preparazione atletica, ma soprattutto sotto il profilo mentale.

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Suwarso ha inoltre dichiarato: "Sul mercato potremmo dover cambiare parecchi calciatori per rispettare il fair play finanziario ", aggiungendo che la stagione successiva potrebbe presentare ostacoli ancora maggiori. Il Como si trova davanti ad un passaggio delicato: continuare ad investire per competere ad alti livelli, senza compromettere la solidità del progetto nel lungo periodo.

La sfida della società sarà trasformare la crescita degli ultimi anni in un modello sostenibile, capace di coniugare risultati sul campo, gestione economica e continuità. Perché, come dichiarato dal proprio presidente, raggiungere nuovi traguardi è difficile, ma confermarsi potrebbe esserlo ancora di più.