Secondo l'allenatore spagnolo non è stata impeccabile la comunicazione tra club e Federazione
Nuova avventura per Moise Kean: ecco la super accoglienza al Como
Moise Kean è ai box. L'attaccante del Como, in base a quanto ha riferito direttamente in conferenza stampa il suo allenatore, Cesc Fabregas, si è infortunato in nazionale. L'errore piuttosto grossolano nella sfida dell'Italia allo Stade de France di Parigi all'8° minuto di gioco ha fatto pensare critici e tifosi. Il tecnico spagnolo ha spiegato, però, che il giocatore non fosse affatto nella condizione ottimale per poter scendere in campo.
Fabregas punge l'Italia: "Infortunio Kean? Dovrebbe esserci migliore comunicazione"L'attaccante nativo di Vercelli, classe 2000, ha giocato con la maglia azzurra della nazionale "da infortunato". Kean ha disputato tutti i 90 minuti della partita all'Olimpico di Roma tra Italia e Belgio dello scorso 25 settembre. Quindi è rimasto in panchina, assistendo al successo esterno dei compagni in Turchia. Infine, è tornato protagonista nella trasferta francese, macchiando la sua prestazione con un errore incredibile in apertura di gara. Nessun minuto in campo per lui nel ritorno a Bologna contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella.
Proprio i secondi 90 minuti sono stato oggetto di riflessione nella conferenza di Fabregas, alla vigilia di Como-Roma: "Rimarrà ai box per 7-10 giorni", ha assicurato l'allenatore. Il motivo lo chiarisce direttamente il tecnico spagnolo: "Ha subìto un colpo importante nella sfida col Belgio". Quindi, ecco una piccola puntura alla FIGC, oltreché un richiamo alla sua stessa società: "Dovrebbe essere migliore la comunicazione tra club e Federazione".
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