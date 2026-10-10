Moise Kean è ai box. L'attaccante del Como, in base a quanto ha riferito direttamente in conferenza stampa il suo allenatore, Cesc Fabregas, si è infortunato in nazionale. L'errore piuttosto grossolano nella sfida dell'Italia allo Stade de France di Parigi all'8° minuto di gioco ha fatto pensare critici e tifosi. Il tecnico spagnolo ha spiegato, però, che il giocatore non fosse affatto nella condizione ottimale per poter scendere in campo.

Fabregas punge l'Italia: "Infortunio Kean? Dovrebbe esserci migliore comunicazione"

L'attaccante nativo di Vercelli, classe 2000, ha giocato con la maglia azzurra della nazionale "". Kean ha disputato tutti i 90 minuti della partita all'Olimpico di Roma tra Italia e Belgio dello scorso 25 settembre. Quindi è rimasto in panchina, assistendo al successo esterno dei compagni in Turchia. Infine, è tornato protagonista nella trasferta francese , macchiando la sua prestazione con unin apertura di gara. Nessun minuto in campo per lui nel ritorno a Bologna contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella.

ROMA, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Moise Kean (Italia) in azione durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico, il 25 settembre 2026 a Roma. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Proprio i secondi 90 minuti sono stato oggetto di riflessione nella conferenza di Fabregas, alla vigilia di Como-Roma: "Rimarrà ai box per 7-10 giorni", ha assicurato l'allenatore. Il motivo lo chiarisce direttamente il tecnico spagnolo: "Ha subìto un colpo importante nella sfida col Belgio". Quindi, ecco una piccola puntura alla FIGC, oltreché un richiamo alla sua stessa società: "Dovrebbe essere migliore la comunicazione tra club e Federazione".

Caricamento post Instagram...

Le dichiarazioni dell'ex Barcellona su Kean sarebbero avvalorate da unaa cui lo stesso giocatore si è sottoposto nella giornata di ieri. Proprio il suo responso è stato comunicato da Fabregas ai giornalisti presenti in sala stampa. All'attaccante ex Juventus e PSG, dunque,con la maglia dei comaschi. Sotto la guida tecnica di Fabregas, Kean ha messo a referto soltanto un assist nell'1-4 rifilato al Genoa, ma non ha ancora segnato.