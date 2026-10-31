Quattordici punti a testa, ma sensazioni diverse dopo l’ultimo turno. La Juventus torna allo Stadium per reagire al 2-0 subito contro il Genoa; il Napoli arriva invece dal successo per 4-1 sul Monza. Domenica 1 novembre 2026 alle 20:45, le due squadre si affrontano nella decima giornata di Serie A, in una serata che mette Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri di fronte alle rispettive ex squadre. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La classifica rende il confronto importante per entrambe: vincere permetterebbe di staccare una concorrente e dare maggiore forza alla rincorsa alle prime posizioni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

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Juventus, Spalletti cerca una risposta dopo il ko di Genova

, con calcio d’inizio alle. La Juventus conferma la possibilità di seguire l’incontro sulle smart TV compatibili, tramite applicazione su smartphone e tablet oppure dal browser del computer. Per guardare la partita servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. Sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure un dispositivo di streaming supportato.La sconfitta contro il Genoa ha fermato la Juventus a quattordici punti, con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. A pesare è stata soprattutto una prestazione nella quale i bianconeri hanno faticato a contrastare l’iniziativa avversaria e a costruire occasioni con continuità. Il ritorno allo Stadium richiede una reazione che passi dall’atteggiamento e dall’organizzazione. Spalletti deve ritrovare una squadra capace di sostenere gli attaccanti senza perdere le distanze quando il pallone viene recuperato dagli avversari.

L’ipotesi offensiva comprende Woltemade e Kolo Muani, con Kalulu e Cambiaso sulle corsie. La loro spinta può offrire soluzioni alla manovra, ma servirà il contributo dei centrocampisti per accompagnare l’azione e impedire che le due punte restino isolate. Zhegrova è indicato inizialmente tra le alternative, pronto a offrire una soluzione diversa nel corso della partita.

GENOVA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Teun Koopmeiners della Juventus manifesta la propria delusione dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e Juventus FC allo Stadio Luigi Ferraris, il 28 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Napoli, il poker di Monza rilancia l’attacco

Ilha trovato quattro marcatori diversi nell’ultima trasferta: Højlund, Politano, Marin e De Bruyne. Un successo che ha portato gli azzurri ad agganciare la Juventus e dato fiducia al reparto offensivo prima del confronto di Torino. A Monza è stato importante anche il contributo di Milinković-Savić, decisivo in alcuni passaggi della gara. Tra i pali, però, la formazione proposta per lo Stadium indica Meret: una scelta che resta da confermare con gli aggiornamenti della vigilia.

L’assenza di Lobotka può incidere sulla costruzione. De Bruyne è una delle ipotesi per la posizione centrale, con McTominay e Anguissa ai suoi lati e Gilmour come alternativa. Davanti, Politano e Lang sono candidati ad affiancare Højlund. Per Allegri sarà una trasferta particolare, ma sul campo il compito sarà dare continuità alla produzione offensiva senza concedere alla Juventus spazi per ripartire.

La chiave tattica: pressione su De Bruyne e duelli alle spalle degli esterni

Il possibilepotrebbe cercare di disturbare la prima costruzione del Napoli attraverso le due punte, lasciando a un centrocampista il compito di accorciare su. Se il belga agirà davanti alla difesa, limitarne il tempo per scegliere il passaggio diventerà importante: ricevendo libero, potrebbe trovare rapidamente Politano e Lang sulle corsie. Per i bianconeri, le avanzate di Kalulu e Cambiaso possono invece mettere alla prova il lavoro difensivo degli esterni azzurri. Se Politano e Lang saranno costretti ad abbassarsi, la Juventus avrà la possibilità di guadagnare campo; se resteranno alti, il Napoli potrà cercarli subito dopo il recupero del pallone.

Il collegamento tra Woltemade e Kolo Muani potrebbe offrire una soluzione alla pressione ospite: uno può venire incontro, l’altro attaccare la profondità. La riuscita di questi movimenti dipenderà però dalla precisione dei passaggi e dalla vicinanza del centrocampo. Sul fronte opposto, gli inserimenti di McTominay potranno aggiungere un uomo vicino a Højlund e impegnare la difesa juventina anche senza passare dalle fasce.

MONZA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Matteo Politano dell’SSC Napoli esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e SSC Napoli all’U-Power Stadium, il 28 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli: due punte per Spalletti, tridente per Allegri

La, affidando la porta a Vicario. Gatti, Bremer e Lucumí sono i candidati per la difesa a tre. Kalulu e Cambiaso dovrebbero occupare le corsie, con McKennie, Douglas Luiz e Sarr nella zona centrale. Davanti è ipotizzato il tandem composto da Woltemade e Kolo Muani.

Il Napoli potrebbe rispondere con il 4-3-3. Meret è indicato in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera in difesa. Anguissa, De Bruyne e McTominay rappresentano l’ipotesi per il centrocampo, mentre Politano e Lang dovrebbero sostenere Højlund nel tridente.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Orario, stadio e piattaforma della sfida