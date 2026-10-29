La Juventus arriva alla prossima sfida contro il Napoli nel momento più delicato della propria stagione. I numeri raccontano una squadra in difficoltà, incapace di trovare continuità nei risultati e soprattutto di esprimere un calcio convincente. Dopo nove giornate di campionato, i bianconeri hanno raccolto appena 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con appena 11 gol segnati. Un bottino insufficiente per una squadra che punta a competere ai massimi livelli e che, partita dopo partita, sta mostrando limiti sempre più evidenti.

Il problema non riguarda soltanto i risultati. La sensazione è quella di una squadra che fatica a costruire gioco, produce poco negli ultimi metri e non riesce a trasformare il possesso in occasioni concrete. Anche la fase difensiva, pur non essendo l'unico reparto sotto osservazione, ha mostrato fragilità e disattenzioni che hanno finito per compromettere diverse partite. In un campionato in cui la produzione offensiva delle principali rivali può fare la differenza, la Juventus sembra aver smarrito identità e certezze. Ecco perché la sfida contro il Napoli rischia di assumere un significato che va ben oltre i tre punti.

Spalletti e una squadra senza identità: i problemi nella costruzione del gioco

Una parte significativa delle difficoltà bianconere riguarda il lavoro del mister

, che finora non è riuscito a imprimere alla squadra un'identità tattica sufficientemente riconoscibile. La disposizione in campo, i movimenti senza palla, le verticalizzazioni e gli schemi offensivi non sembrano ancora funzionare con la fluidità necessaria. La manovra è spesso prevedibile, la circolazione del pallone non sempre trova sbocchi e la squadra fatica a creare superiorità negli ultimi trenta metri.

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Il problema, naturalmente, non può essere attribuito esclusivamente all'allenatore. L'amalgama richiede tempo, soprattutto quando si devono integrare giocatori con caratteristiche differenti e trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e copertura. Tuttavia, dopo nove giornate, qualche progresso più evidente sarebbe stato auspicabile. La

, alternando momenti di discreta organizzazione a passaggi a vuoto che ne evidenziano tutti i limiti.

La mancanza di qualità in alcune zone del campo rappresenta un ulteriore ostacolo. Quando la squadra incontra avversari organizzati, diventa difficile trovare linee di passaggio pulite, accelerare la manovra e servire gli attaccanti nelle condizioni migliori. Ne deriva un calcio poco incisivo, nel quale le iniziative individuali finiscono spesso per sostituire una struttura offensiva che ancora non convince.

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Gli infortuni pesano, le alternative non bastano

Tra le attenuanti della crisi bianconera ci sono sicuramente le

, che hanno limitato le possibilità di scelta di Spalletti e ridotto le alternative a disposizione nei reparti più delicati.

A centrocampo, l'assenza di Locatelli pesa soprattutto per la gestione del pallone e per il contributo in cabina di regia. La sua capacità di dare ordine alla manovra è un elemento che la Juventus sta faticando a sostituire. Anche Thuram rappresenta una pedina importante per fisicità, dinamismo e capacità di accompagnare l'azione, caratteristiche che consentono di collegare meglio i reparti e di garantire maggiore presenza nella zona centrale del campo.

In avanti, la mancanza di Yildiz priva la squadra di imprevedibilità, dribbling e qualità nell'ultimo passaggio, oltre alla possibilità di trovare qualche gol pesante. Si tratta di defezioni che possono incidere concretamente sul rendimento collettivo, soprattutto in una fase della stagione in cui il sistema di gioco non ha ancora raggiunto la necessaria stabilità.

Le assenze, però, non possono diventare una giustificazione permanente. Chi viene chiamato in causa deve dimostrare di essere all'altezza delle aspettative e di poter garantire un contributo adeguato. Proprio questo è uno degli aspetti più preoccupanti: le seconde linee e i giocatori chiamati a sostituire i titolari non stanno riuscendo a colmare il divario, lasciando emergere limiti che vanno oltre la semplice emergenza numerica.

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Centrocampo in affanno e difesa vulnerabile: dove nasce la crisi della Juventus

Il reparto che sembra soffrire maggiormente è il

, dove alla mancanza di qualità si aggiunge una presenza non sempre sufficiente nei momenti decisivi della partita. Senza un regista in grado di dettare i tempi e senza un equilibrio costante tra recupero del pallone e costruzione, la Juventus fatica a controllare il ritmo delle gare. Il risultato è una squadra che spesso non riesce né a dominare il possesso né a ripartire con efficacia.

Anche la fase difensiva risente di questi problemi. Quando il centrocampo non protegge adeguatamente la retroguardia, i difensori sono costretti a fronteggiare situazioni complicate e gli avversari possono trovare spazi per attaccare. La sensazione è che il reparto arretrato venga talvolta lasciato troppo esposto, con conseguenze evidenti sulla compattezza complessiva.

La questione del portiere, invece, viene considerata meno centrale rispetto alle altre criticità. Le difficoltà della Juventus sembrano infatti riconducibili soprattutto all'organizzazione collettiva e alla capacità di proteggere la propria area. Anche con un estremo difensore affidabile come Vicario, una squadra poco equilibrata rischia di concedere troppe occasioni.

Il nodo resta dunque strutturale: senza un centrocampo capace di dare ordine e una fase difensiva più compatta, diventa difficile costruire una squadra competitiva. E se la Juventus vuole davvero rilanciarsi, dovrà intervenire proprio su questi meccanismi, prima ancora di cercare soluzioni affidandosi esclusivamente ai singoli.

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L'attacco non decolla: Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade sotto esame

Le difficoltà offensive rappresentano forse il sintomo più evidente della crisi bianconera. Appena

sono un dato che impone una riflessione, soprattutto perché non raccontano soltanto una scarsa capacità realizzativa, ma anche i problemi nella costruzione delle occasioni.

Kolo Muani è tra i giocatori maggiormente sotto osservazione. Nonostante un minutaggio importante, le sue prestazioni non stanno offrendo le risposte attese: pochi spunti decisivi, scarsa incisività e una continuità realizzativa che continua a mancare. Quando un attaccante viene impiegato con regolarità senza riuscire a incidere, è inevitabile che aumentino le domande sul suo rendimento e sul ruolo che può avere nel progetto tecnico.

Anche Woltemade non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Un impiego discontinuo può certamente complicare il processo di adattamento e impedire a un giocatore di trovare ritmo e fiducia, ma la Juventus ha bisogno di risposte concrete da parte di tutti gli elementi offensivi. Lo stesso vale per Alajbegovic, chiamato a dimostrare di poter offrire un contributo più consistente.

Il problema, tuttavia, non può essere ridotto alle prestazioni dei singoli. Un attaccante rende al meglio quando riceve palloni giocabili, viene servito con tempi corretti e trova una squadra capace di accompagnare l'azione. Se la manovra è lenta, gli spazi sono pochi e i rifornimenti arrivano con difficoltà, anche le qualità individuali rischiano di essere penalizzate. La recente sconfitta col Genoa di Frendrup e Baldanzi guidato da De Rossi ha evidenziato tutte queste importanti problematiche.

La Juventus deve quindi intervenire su due fronti: migliorare la produzione offensiva collettiva e pretendere maggiore concretezza dai propri attaccanti. Senza più gol e senza una manovra capace di creare pericoli con continuità, la rincorsa alle prime posizioni rischia di diventare sempre più complicata.

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli e Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Juventus-Napoli, una sconfitta potrebbe aprire una crisi ancora più profonda

In questo contesto, la partita contro il

assume un'importanza enorme. Giocare all'Allianz Stadium rappresenta un'opportunità per cercare una reazione davanti al proprio pubblico, ma anche una prova particolarmente delicata contro un'avversaria che punta a rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice.

Una vittoria consentirebbe alla Juventus di interrompere il momento negativo, recuperare fiducia e affrontare con maggiore serenità i successivi impegni. Una sconfitta, invece, porterebbe il bilancio a quattro ko in nove giornate, aggravando una situazione già complicata e alimentando ulteriori dubbi sul lavoro di Spalletti e sulla tenuta complessiva del progetto.

Il rischio non è soltanto quello di perdere altri punti in campionato. Una nuova battuta d'arresto potrebbe incidere sul morale del gruppo, aumentare la pressione sull'allenatore e rendere più difficile affrontare una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati e dalla necessità di trovare rapidamente continuità.

La sfida contro gli azzurri diventa quindi un vero esame per la Juventus, chiamata a dimostrare di avere ancora la capacità di reagire alle difficoltà. Non basterà una prestazione generosa: serviranno organizzazione, intensità e soprattutto una maggiore concentrazione negli episodi decisivi.

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Europa e Fiorentina dopo il Napoli: le prossime partite possono decidere il futuro

Il calendario non concede molto tempo per riflettere. Dopo il Napoli, la Juventus sarà attesa dall'impegno in Europa League contro l'A

, prima di affrontare la

, in un'altra gara che potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa. Tre partite ravvicinate che metteranno alla prova la capacità della squadra di gestire la pressione e ritrovare risultati.

La trasferta di Firenze, in particolare, potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova per una formazione che deve ancora dimostrare di saper affrontare con personalità le partite più complicate. Nel mezzo ci sarà anche la necessità di gestire le energie e valutare le condizioni degli indisponibili, nella speranza di recuperare pedine fondamentali per riequilibrare la squadra.

La successiva sosta per le nazionali offrirà poi l'occasione per tracciare un primo bilancio più approfondito e capire quali correttivi saranno necessari in vista della ripresa. Sarà importante valutare non soltanto i punti conquistati, ma anche i progressi sul piano del gioco, la capacità di produrre occasioni e la tenuta difensiva.

Il futuro del progetto bianconero passa dalle prossime tre partite. Spalletti dovrà dimostrare di poter trovare rapidamente una soluzione ai problemi emersi, mentre i giocatori saranno chiamati a prendersi maggiori responsabilità. La crisi non è ancora necessariamente irreversibile, ma il tempo delle attenuanti sta finendo: contro il Napoli servirà una risposta concreta, perché un'altra sconfitta rischierebbe di trasformare le difficoltà attuali in una vera emergenza sportiva.