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La bellezza del calcio spesso si misura con i numeri che illuminano i tabellini: gol, assist, giocate da copertina. Eppure esiste un'altra categoria di protagonisti, quelli che cambiano le partite senza lasciare una firma appariscente. Giocatori che vivono negli spazi stretti, anticipano idee e interrompono sogni prima ancora che diventino azioni pericolose.

Mercoledì 28 ottobre, alle 20:45, allo stadio Luigi Ferraris, il Genoa ospiterà la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A. Una sfida che sembra raccontare la differenza di ambizioni tra le due squadre, ma che potrebbe nascondere un duello meno evidente e forse decisivo: quello tra la costruzione bianconera e l'uomo che ha fatto del recupero del pallone una forma d'arte.

Dal Nord Europa al cuore rossoblù

Morten Frendrup nasce il 7 aprile 2001 in Danimarca e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Brøndby, uno dei club più importanti del calcio danese. Fin dai primi anni emerge per caratteristiche lontane da quelle del classico talento offensivo: corsa inesauribile, disciplina tattica e una sorprendente capacità di leggere il gioco.

Con il Brøndby debutta giovanissimo tra i professionisti e contribuisce alla conquista del campionato danese nella stagione 2020-21. La sua crescita attira l'attenzione di diversi club europei, ma è il Genoa a credere più di tutti nelle sue qualità.

Arrivato in Liguria nel gennaio 2022, Frendrup ha attraversato stagioni complicate e momenti di ricostruzione, fino a diventare il riferimento del centrocampo rossoblù. Oggi il Genoa cambia interpreti, sistemi e allenatori, ma difficilmente rinuncia al suo numero 32: il giocatore che tiene insieme equilibrio, aggressività e continuità.

GENOVA, ITALIA - 18 MARZO: L'allenatore del Genoa Alexander Blessin (a destra) consegna il pallone a Morten Frendrup, giocatore del Genoa, durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Torino FC allo stadio Luigi Ferraris, il 18 marzo 2022 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images)

L'arte di rubare il tempo agli avversari

appartiene a quella categoria di centrocampisti che raramente finiscono negli highlights. La sua specialità non è inventare l'ultima giocata, ma impedire che la costruiscano gli altri. Legge le linee di passaggio con anticipo, accorcia gli spazi e costringe gli avversari a pensare più velocemente di quanto vorrebbero.

Contro una squadra come la Juventus, che cerca spesso di costruire dal basso e sviluppare la manovra attraverso il possesso, queste caratteristiche possono trasformarsi in un fattore strategico. Ogni intercetto diventa una transizione, ogni duello vinto una possibilità per il Genoa di ribaltare il campo.

La sua forza sta soprattutto nella semplicità. Recuperare un pallone e giocarlo subito nella direzione giusta può sembrare un gesto banale, ma è proprio lì che nasce buona parte della pericolosità rossoblù. Frendrup non rallenta il gioco: lo riaccende.

Una stagione complicata che cerca una svolta

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L'inizio di stagione delè stato più difficile del previsto. I risultati hanno rallentato la corsa della squadra e la classifica impone attenzione, soprattutto in un campionato dove pochi punti possono fare una differenza enorme.

La sfida contro la Juventus rappresenta quindi molto più di un semplice appuntamento di calendario. Per il Genoa è un'occasione per misurare il proprio carattere contro una delle squadre più attrezzate della Serie A e per dare un segnale all'ambiente.

In questo contesto, il contributo di Frendrup diventa ancora più importante. Quando le partite si fanno sporche, fisiche e nervose, servono giocatori capaci di garantire ordine nel caos. E pochi, nella rosa rossoblù, possiedono questa qualità quanto il danese.