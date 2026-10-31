La Roma cala la manita contro l'Udinese e conquista una vittoria netta, imponendosi per 5-2 al termine di una gara che ha visto la formazione giallorossa assoluta protagonista. Una prestazione convincente per la squadra di Gian Piero Gasperini, che continua a esprimere un calcio offensivo, propositivo e caratterizzato da una grande capacità realizzativa. La partita si è praticamente indirizzata già nella prima frazione, quando i capitolini hanno costruito un vantaggio di quattro reti, mettendo in evidenza tutta la propria superiorità tecnica e organizzativa.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Cristante al 10', dando immediatamente il via alla festa giallorossa. Al 31' è arrivato il raddoppio firmato Mora, seguito appena due minuti più tardi dal tris di Malen al 33'. La Roma non ha però alcuna intenzione di fermarsi e al 37' trova anche il poker con N'Dicka, mettendo praticamente in cassaforte il risultato già prima dell'intervallo. Una dimostrazione di forza importante, con i giallorossi capaci di sfruttare le difficoltà difensive dell'Udinese e di trasformare in gol la propria superiorità.

Nella ripresa i friulani provano a reagire, trovando prima la rete di Zaniolo al 50' e successivamente quella di Palma al 78'. Due gol che rendono meno pesante il passivo, ma che non bastano per riaprire realmente una partita ormai ampiamente compromessa. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Ghilardi al 92', firmando la quinta rete romanista e fissando il risultato sul definitivo 2-5.

Dominio Roma: Gasperini lancia la corsa Champions e Scudetto

Al di là del risultato, sono anche i numeri a testimoniare la superiorità della

. La formazione di

ha infatti collezionato 14 tiri complessivi contro gli 11 dell'Udinese, ma soprattutto nove conclusioni nello specchio della porta rispetto alle sei dei padroni di casa. Anche sul piano del possesso palla i giallorossi hanno mantenuto il controllo della partita, facendo registrare il 54% contro il 46% degli avversari. Dopo la vittoria del Bologna col Monza , è arrivato quindi il tonfo casalingo dell'Udinese che infiamma ancor più questa lotta nelle zone più basse della classifica e certifica numeri e statistiche in favore della squadra capitolina.

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Un altro dato significativo riguarda il numero di passaggi completati:

. Numeri che raccontano una squadra capace di gestire il pallone, costruire gioco e mantenere costantemente l'iniziativa. Il calcio proposto da

sta producendo risultati importanti e soprattutto sta restituendo un'immagine di una Roma estremamente competitiva, capace di segnare a raffica e di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

I giallorossi possono quindi continuare ad alimentare le proprie ambizioni, sia nella lotta per lo Scudetto sia nella corsa per un piazzamento in Champions League. La continuità realizzativa rappresenta un segnale importante, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni risultato può contribuire a definire le gerarchie del campionato. La Roma sembra aver trovato un'identità precisa e una mentalità offensiva che stanno diventando le principali armi a disposizione del proprio allenatore.

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Udinese, crisi senza fine: la squadra di Runjaic non riesce a reagire

Se da una parte c'è una Roma che vola, dall'altra emerge tutta la fragilità di un'

sempre più in difficoltà. Il 2-5 casalingo rappresenta l'ennesima battuta d'arresto per la formazione friulana, che continua a collezionare risultati negativi e a consolidare una posizione di classifica estremamente preoccupante. Con appena

, la situazione diventa sempre più complicata e impone inevitabilmente delle riflessioni all'interno del club.

Non si tratta soltanto di una questione di risultati. A preoccupare è soprattutto il rendimento complessivo della squadra, che sembra aver smarrito completamente le proprie certezze. Le difficoltà difensive, l'incapacità di mantenere equilibrio e la mancanza di una reazione convincente stanno caratterizzando un percorso sempre più complicato. Anche contro la Roma, i friulani hanno mostrato tutti i propri limiti, subendo quattro reti nel giro di appena 37 minuti e dimostrando di non avere gli strumenti necessari per contrastare la qualità degli avversari.

La crisi dell'Udinese appare quindi totale, sia sul piano delle prestazioni sia su quello dei risultati. La squadra sembra non avere una direzione precisa e fatica a trovare una soluzione per uscire da una spirale negativa che rischia di compromettere seriamente il prosieguo della stagione. Una situazione che inevitabilmente alimenta gli interrogativi della tifoseria e della dirigenza, chiamate adesso a interrogarsi sulle possibili contromisure.

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Roma tra United e Sassuolo, Udinese col Venezia

Adesso per entrambe le formazioni c'è un ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali, un passaggio che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per il rispettivo percorso stagionale. La

sarà innanzitutto impegnata in Europa League contro il

, una sfida di grande prestigio e complessità che metterà alla prova le ambizioni europee della squadra di Gasperini. Successivamente, i giallorossi torneranno a concentrarsi sul campionato per affrontare il

, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro l'Udinese e presentarsi alla pausa con ulteriori certezze.

Decisamente più delicata la situazione in casa friulana. L'Udinese dovrà infatti affrontare il Venezia in uno scontro diretto che assume già i contorni di una partita fondamentale per la corsa salvezza. Dopo l'ennesima imbarcata, i bianconeri non possono permettersi un altro passo falso: perdere anche questo confronto significherebbe compromettere ulteriormente una stagione già diventata estremamente complicata.

La sfida contro il Venezia rappresenterà dunque un banco di prova decisivo per capire se l'Udinese abbia ancora le risorse necessarie per reagire. Servirà una prestazione completamente diversa, soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento e dell'organizzazione difensiva. La Roma, invece, vuole continuare a correre e a coltivare ambizioni importanti. Due percorsi diametralmente opposti, con una squadra che sogna in grande e un'altra che deve assolutamente ritrovare la strada per uscire dalla crisi.