Il Bologna conquista tre punti importanti superando il Monza per 2-1 allo stadio Dall'Ara, al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. La squadra rossoblù riesce a ribaltare lo svantaggio iniziale, confermando il proprio carattere e dimostrando personalità anche nei momenti di maggiore difficoltà. Per il Monza, invece, arriva una sconfitta che lascia parecchi rimpianti, soprattutto per il calcio di rigore fallito da Cutrone all'81', che avrebbe potuto riportare il risultato in parità.

L'inizio della partita sembrava sorridere proprio agli ospiti. Al 6' Gustavo Varela porta avanti il Monza trasformando il calcio di rigore assegnato dall'arbitro. Il Bologna non si disunisce e comincia a costruire la propria reazione, trovando il pareggio al 33' grazie a Tommaso Pobega. I rossoblù completano la rimonta al 59': questa volta è Federico Bernardeschi a presentarsi sul dischetto e a trasformare il penalty del definitivo 2-1.

La partita rimane aperta fino agli ultimi minuti. All'81' il Monza ha la possibilità di ristabilire la parità, ma Patrick Cutrone fallisce il calcio di rigore, trovando la risposta di Skorupski. Un episodio decisivo, che permette al Bologna di conservare il vantaggio e portare a casa tre punti preziosi.

Bologna-Monza, le statistiche premiano il controllo rossoblù

I numeri della sfida restituiscono l'immagine di una partita nella quale il

ha avuto maggiore controllo e capacità di produzione offensiva. Il dato sul

è significativo:

. Anche sul piano della costruzione del gioco emerge la superiorità dei padroni di casa, che hanno completato

della formazione brianzola.

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La differenza si nota anche nelle occasioni create. Il Bologna ha registrato

contro gli

, producendo

rispetto alle due degli ospiti. I

sono stati dieci per la squadra rossoblù e sei per quella brianzola. Anche i

confermano questa tendenza, con cinque opportunità per i padroni di casa e soltanto due per gli avversari.

Nonostante questi numeri, il Monza è riuscito a mantenere una buona pericolosità offensiva, dimostrando di poter mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il dato degli expected goals evidenzia come gli ospiti abbiano comunque costruito occasioni di valore, pur con un numero inferiore di conclusioni. La differenza tra le due squadre non è stata quindi così netta sul piano delle opportunità offensive, ma il Bologna è riuscito a sfruttare meglio gli episodi decisivi.

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Contrasti e falli: il Monza risponde con maggiore aggressività

Interessanti anche i numeri relativi alla fase difensiva e all'intensità agonistica. Il

, commettendo inoltre

dei padroni di casa. I brianzoli hanno cercato di contrastare la maggiore qualità nel palleggio degli avversari attraverso un atteggiamento più aggressivo, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Un altro elemento da sottolineare in questo confronto tra Bologna e Monza riguarda le parate dei portieri, con tre interventi per parte. Tra gli episodi decisivi della gara spicca naturalmente il rigore neutralizzato da Skorupski a Cutrone, una parata che ha di fatto blindato il successo rossoblù.

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Bologna a 14 punti, Monza fermo a quota 7: cosa cambia in classifica

Il successo consente al

, dando continuità ai propri risultati e consolidando il percorso intrapreso nelle ultime settimane. La rimonta contro il Monza rappresenta un'altra dimostrazione della capacità della squadra di

e trovare soluzioni anche quando la partita si mette inizialmente in salita.

Situazione differente per il Monza, che rimane fermo a 7 punti e deve fare i conti con una sconfitta che avrebbe potuto avere un esito diverso. La prestazione, soprattutto considerando gli expected goals e la possibilità di pareggiare nel finale, lascia qualche elemento positivo, ma gli errori nei momenti decisivi continuano a pesare sul cammino della formazione brianzola.

Al Dall'Ara festeggia il Bologna, trascinato dalle reti di Pobega e Bernardeschi. Per il Monza, invece, resta il grande rimpianto del rigore fallito da Cutrone all'81': un episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della partita e forse anche quello della classifica. Per Juric un'ulteriore battuta d'arresto che preoccupa, per Palladino invece sono 4 vittorie su 5 partite giocate.