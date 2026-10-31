Il solito Varela apre le marcature, poi sale in cattedra la squadra rossoblu che agguanta i tre punti
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Il Bologna conquista tre punti importanti superando il Monza per 2-1 allo stadio Dall'Ara, al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. La squadra rossoblù riesce a ribaltare lo svantaggio iniziale, confermando il proprio carattere e dimostrando personalità anche nei momenti di maggiore difficoltà. Per il Monza, invece, arriva una sconfitta che lascia parecchi rimpianti, soprattutto per il calcio di rigore fallito da Cutrone all'81', che avrebbe potuto riportare il risultato in parità.
L'inizio della partita sembrava sorridere proprio agli ospiti. Al 6' Gustavo Varela porta avanti il Monza trasformando il calcio di rigore assegnato dall'arbitro. Il Bologna non si disunisce e comincia a costruire la propria reazione, trovando il pareggio al 33' grazie a Tommaso Pobega. I rossoblù completano la rimonta al 59': questa volta è Federico Bernardeschi a presentarsi sul dischetto e a trasformare il penalty del definitivo 2-1.
La partita rimane aperta fino agli ultimi minuti. All'81' il Monza ha la possibilità di ristabilire la parità, ma Patrick Cutrone fallisce il calcio di rigore, trovando la risposta di Skorupski. Un episodio decisivo, che permette al Bologna di conservare il vantaggio e portare a casa tre punti preziosi.
Bologna-Monza, le statistiche premiano il controllo rossoblùI numeri della sfida restituiscono l'immagine di una partita nella quale il Bologna ha avuto maggiore controllo e capacità di produzione offensiva. Il dato sul possesso palla è significativo: 59% per i rossoblù contro il 41% del Monza. Anche sul piano della costruzione del gioco emerge la superiorità dei padroni di casa, che hanno completato 462 passaggi contro i 323 della formazione brianzola.
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Nonostante questi numeri, il Monza è riuscito a mantenere una buona pericolosità offensiva, dimostrando di poter mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il dato degli expected goals evidenzia come gli ospiti abbiano comunque costruito occasioni di valore, pur con un numero inferiore di conclusioni. La differenza tra le due squadre non è stata quindi così netta sul piano delle opportunità offensive, ma il Bologna è riuscito a sfruttare meglio gli episodi decisivi.
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Contrasti e falli: il Monza risponde con maggiore aggressivitàInteressanti anche i numeri relativi alla fase difensiva e all'intensità agonistica. Il Monza ha effettuato 27 contrasti contro i 18 del Bologna, commettendo inoltre 19 falli rispetto ai 13 dei padroni di casa. I brianzoli hanno cercato di contrastare la maggiore qualità nel palleggio degli avversari attraverso un atteggiamento più aggressivo, ma non è bastato per evitare la sconfitta.
Un altro elemento da sottolineare in questo confronto tra Bologna e Monza riguarda le parate dei portieri, con tre interventi per parte. Tra gli episodi decisivi della gara spicca naturalmente il rigore neutralizzato da Skorupski a Cutrone, una parata che ha di fatto blindato il successo rossoblù.
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Bologna a 14 punti, Monza fermo a quota 7: cosa cambia in classificaIl successo consente al Bologna di salire a 14 punti in classifica, dando continuità ai propri risultati e consolidando il percorso intrapreso nelle ultime settimane. La rimonta contro il Monza rappresenta un'altra dimostrazione della capacità della squadra di reagire alle difficoltà e trovare soluzioni anche quando la partita si mette inizialmente in salita.
Situazione differente per il Monza, che rimane fermo a 7 punti e deve fare i conti con una sconfitta che avrebbe potuto avere un esito diverso. La prestazione, soprattutto considerando gli expected goals e la possibilità di pareggiare nel finale, lascia qualche elemento positivo, ma gli errori nei momenti decisivi continuano a pesare sul cammino della formazione brianzola.
Al Dall'Ara festeggia il Bologna, trascinato dalle reti di Pobega e Bernardeschi. Per il Monza, invece, resta il grande rimpianto del rigore fallito da Cutrone all'81': un episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della partita e forse anche quello della classifica. Per Juric un'ulteriore battuta d'arresto che preoccupa, per Palladino invece sono 4 vittorie su 5 partite giocate.
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