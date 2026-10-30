La vittoria di San Siro ha dato slancio al Bologna, ma ora i rossoblù devono confermarsi davanti al proprio pubblico. Sabato 31 ottobre 2026 alle 15:00, allo stadio Renato Dall’Ara, la squadra di Raffaele Palladino ospita il Monza nella decima giornata di Serie A. Gli emiliani arrivano dal successo contro il Milan, i brianzoli dalla sconfitta interna con il Napoli. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Bologna ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro giornate ed è salito a undici punti. Il Monza, fermo a sette, cerca invece un risultato che gli permetta di allontanarsi dalle ultime posizioni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

La diretta di Bologna-Monza: come accedere su DAZN

Bologna, dalla tripletta di Mbangula alla prova di continuità

, con calcio d’inizio alle. La piattaforma è indicata anche dal Monza nella comunicazione ufficiale dedicata alla copertura dell’incontro. Per guardare la partita sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN su una smart TV compatibile oppure un dispositivo di streaming supportato. Da computer, la visione sarà disponibile attraverso il sito della piattaforma; smartphone e tablet potranno essere utilizzati tramite applicazione. Il successo contro il Milan ha mostrato un Bologna capace di reagire anche quando la partita cambia direzione. Dopo aver segnato per primo e subito la rimonta rossonera, nella ripresa ha trovato in Mbangula il protagonista decisivo: la sua tripletta ha permesso agli emiliani di lasciare San Siro con tre punti. La sfida contro ilrichiederà una gestione diversa. Il Bologna dovrà costruire occasioni anche se gli avversari concederanno meno spazio, evitando che l’entusiasmo dell’ultima vittoria porti a forzare le giocate.

Bernardeschi e Mbangula sono candidati a muoversi alle spalle di Odgaard, con il compito di collegare il centrocampo all’attacco e accompagnare l’azione dentro l’area. Ferguson e Pobega dovrebbero garantire sostegno e copertura, soprattutto quando Zortea e Miranda saliranno sulle corsie. Resta da seguire anche la situazione di Orsolini, indicato verso la convocazione e un possibile impiego a gara in corso.

LECCE, ITALIA - 11 OTTOBRE: Elvind Helland del Bologna FC esulta durante la partita di Serie A tra US Lecce e Bologna FC allo Stadio Via del Mare, l’11 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Monza, i gol di Varela non bastano senza maggiore tenuta

Ilha retto per un tempo contro il Napoli, trovando ancora la rete con Varela, ma nella ripresa ha perso equilibrio e concesso tre gol. La sesta sconfitta in campionato ha confermato la necessità di migliorare la gestione difensiva, soprattutto nei momenti in cui aumenta la pressione avversaria. A Bologna,avrà bisogno di una squadra capace di restare corta e offrire soluzioni a chi recupera il pallone. Difendere vicino alla propria area senza riuscire a risalire renderebbe più difficile contenere a lungo i rossoblù.

Varela rimane il riferimento offensivo. Robinson dovrebbe agire alle sue spalle, mentre l’altro posto sulla trequarti presenta più alternative: Ngonge è nell’ipotesi di formazione, con Mota e Cutrone tra le opzioni. Il contributo degli esterni Birindelli e Mangas sarà importante per accompagnare le uscite e dare ampiezza al gioco.

La chiave tattica: Bologna tra le linee, Monza alla ricerca di Varela

Con due possibili 3-4-2-1 a confronto, ilpotrebbe cercare di creare superiorità attraverso i movimenti die Mbangula. Se i due riusciranno a ricevere alle spalle die Foe Ondoa, i difensori del Monza dovranno scegliere se uscire in pressione o proteggere l’area. Gli spostamenti di Odgaard potrebbero complicare queste letture, aprendo spazio per gli inserimenti dei compagni.

Sulle fasce, Zortea e Miranda avranno il compito di dare ampiezza, ma le loro avanzate rappresentano anche un’opportunità per gli ospiti. Il Monza potrebbe cercare Varela come primo appoggio dopo il recupero, con Ngonge e Robinson pronti ad attaccare gli spazi lasciati dagli esterni rossoblù. Per il Bologna sarà quindi importante la copertura di Ferguson e Pobega: recuperare rapidamente il pallone permetterebbe di mantenere la pressione, mentre concedere agli avversari il primo passaggio pulito potrebbe esporre la difesa alle ripartenze.

MONZA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Gustavo Varela, numero 9 dell’AC Monza, esulta dopo aver segnato il suo primo gol durante la partita di Serie A tra AC Monza e SSC Napoli all’U-Power Stadium, il 28 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Le probabili formazioni di Bologna-Monza: Odgaard davanti, Ngonge nell’ipotesi brianzola

Il. Davanti a Skorupski sono attesi Darmian, Casale e Theate. Zortea e Miranda potrebbero occupare le corsie, con Pobega e Ferguson nella zona centrale. Sulla trequarti Bernardeschi e Mbangula dovrebbero sostenere Odgaard.

Anche il Monza potrebbe partire con il 3-4-2-1, affidando la porta a Tornqvist. Kouadio, Goglichidze e Lucchesi sono i candidati per la difesa a tre. Birindelli e Mangas dovrebbero presidiare le fasce, con Akinsanmiro e Foe Ondoa in mezzo. Ngonge e Robinson rappresentano l’ipotesi alle spalle di Varela, in attesa delle scelte definitive di Juric.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

Bologna-Monza: data, orario e informazioni sulla visione