Lunedì sera a Londra si è tenuto l'evento della consegna del Pallone d'Oro 2026. Dopo un lungo testa a testa alla fine a spuntarla è stato Harry Kane. L'attaccante ha avuto la meglio su Kylian Mbappé e Lamine Yamal, rispettivamente secondo e terzo, ottenendo così il suo primo premio individuale al termine di una stagione semplicemente stellare con ben 74 reti tra club e nazionale. Il Bayern Monaco, squadra in cui milita il classe '93, torna quindi sul tetto più alto del mondo dopo ben 45 anni: ultimo giocatore bavarese a riuscirci è stato Karl-Heinz Rummenigge nel 1981. Andiamo a vedere la classifica per club.

Né il Real Madrid, né il Manchester City, né il PSG: lo Sporting Lisbona è il secondo club al mondo ad aver prodotto vincitori del Pallone d'Oro

Quando si pensa ai vincitori del Pallone d'Oro , l'immaginazione corre subito a colossi come

Real Madrid

, Bayern Monaco,

Manchester United

,

Juventus

o

Milan

. Tuttavia, la storia di questi geni non è iniziata sui palcoscenici milionari della Champions League, bensì sui campi di terra battuta e nelle accademie giovanili, dove hanno mosso i primi passi nel mondo del calcio. E in alcuni casa a lanciare questi futuri campioni nel calcio dei grandi sono stati... piccoli club. O quantomeno, squadre che molto raramente lottano per i grandi traguardi in Europa.

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per numero di vincitori del Pallone d'Oro prodotti tra le sue fila. Con sei trofei conquistati da Luís Figo (2000) e

Cristiano Ronaldo

(2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Davanti ai biancoverdi c'è solo il

Barcellona

, ​​grazie agli otto premi vinti da Lionel

Messi

.

Secondo una dettagliata ricerca di France Football, uno dei migliori club in grado di "costruire" i futuri Palloni d'Oro proviene dal Portogallo: stiamo parlando dello. I Leones, infatti, sono addirittura il secondo club al mondo

LISBONA, PORTOGALLO - 16 GIUGNO: Fussball: Euro 2004 in Portogallo, Vorrunde / Gruppe A / Spiel 10, Lisbona; Russia - Portogallo ( RUS - POR ) 0:2; Auswechslung Cristiano RONALDO fuer LUIS FIGO / POR 16.06.04. (Foto di Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Ma il particolare che più colpisce di questa speciale classifica è che colossi finanziari moderni come PSG, Real Madrid o Manchester City non compaiono nemmeno nella lista. A questo punto i tifosi dello Sporting Lisbona potrebbero domandarsi: è un vanto oppure un rimpianto? Se fossero rimasti più a lungo con i colori biancoverdi il club avrebbe potuto togliersi molte più soddisfazioni? Questo non si potrà mai sapere con certezza. Unica cosa certa è che i Leones sanno benissimo come creare futuri fenomeni. E forse questa classifica può essere di insegnamento per i prossimi anni.