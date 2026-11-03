La notizia della tragica scomparsa del giocatore Jesus de Miguel ha letteralmente scosso tutto il mondo del calcio. Non solo perché lo sfortunato attaccante ha perso la vita a soli 30 anni ma anche, e soprattutto, per come ha perso la vita, ovvero facendo quello che amava: giocare a pallone. Quel duro scontro con il portiere dell'FC Andorra purtroppo gli è stato fatale. Come la triste notizie si è diffusa, subito sono arrivati innumerevoli messaggi di cordoglio verso lo sfortunato giocatore, il club in cui militava e la sua famiglia. Tra questi anche quello del campione argentino Leo Messi.

📲🇦🇷 Leo Messi on IG:



"There are no words… My deepest condolences and lots of strength to his entire family and friends.



"May he rest in peace.” pic.twitter.com/dvzgYbZoqw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 3, 2026

Leo Messi rende omaggio a Jesus de Miguel: il post del campione argentino

Lionel Messi ha espresso il suo dolore per la morte di Jesús de Miguel

l'attaccante del Tenerife scomparso martedì all'età di 30 anni in seguito a un grave scontro con il portiere andorrano

Jesús Owono durante una partita della seconda divisione spagnola. Il capitano della nazionale argentina ha condiviso un messaggio sui suoi profili social per dare l'ultimo saluto al calciatore e porgere le sue condoglianze ai suoi cari.

"Non ci sono parole… Le mie condoglianze e tanta forza a tutta la sua famiglia e ai suoi amici. Possa riposare in pace ”, ha scritto l'attaccante dell'Inter Miami in una storia sul suo profilo Instagram, dove ha ribadito la notizia che ha sconvolto il calcio spagnolo. Prima del fatale incidente, Jesus de Miguel era reduce da quattro discrete annate con le maglie di Uniosistas e Castellòn. Con il Tenerife, il suo ultimo club, aveva realizzato 11 reti in 34 partite. Ma ovviamente ora le statistiche servono a ben poco.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: L'argentino Lionel Messi durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Benin, disputata il 6 ottobre 2026 presso l'Estadio Monumental Antonio V. Liberti a Buenos Aires, in Argentina. Lionel Messi scende in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Argentina, in seguito all'annuncio del suo ritiro dal calcio internazionale, avvenuto il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come accennato, l'incidente è avvenuto durante la partita tra Tenerife e Andorra, quando De Miguel è andato a contendere un pallone aereo ed è stato colpito duramente da Owono, uscito per allontanarlo. L'attaccante è caduto a terra privo di sensi e ha subito un arresto cardiaco, necessitando di cure mediche urgenti. Dopo essere stato stabilizzato allo stadio, il calciatore è stato trasferito in ambulanza all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, dove è rimasto in terapia intensiva. Purtroppo, nelle prime ore di questa mattina ne è stato annunciato il decesso.