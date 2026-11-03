La morte di Jesús de Miguel, attaccante del CD Tenerife, è al centro di un'indagine della Policía Nacional spagnola. Secondo quanto riportato da Marca, gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze della tragedia avvenuta durante la partita contro l'FC Andorra. L'apertura dell'inchiesta aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che ha profondamente colpito il calcio spagnolo.

La polizia al lavoro per ricostruire l'accaduto

Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire la dinamica dell'episodio e a verificare gli elementi disponibili. La morte del calciatore è avvenuta dopo uno scontro di gioco con il portiere dell'Andorra,, durante la gara disputata allo stadio Heliodoro Rodríguez López. Dopo l'impatto, De Miguel aveva avuto un grave malore ed era stato soccorso dal personale sanitario presente sul terreno di gioco, prima del trasferimento in ospedale.

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa spagnola, l'attività investigativa è stata affidata agli specialisti della polizia che si occupano dei casi più delicati. Saranno gli accertamenti a stabilire con precisione le circostanze dell'accaduto e gli eventuali ulteriori elementi rilevanti. L'esistenza di un'indagine, da sola, non significa che siano state accertate responsabilità penali.

Una vicenda che attende chiarimenti

L'attenzione degli investigatori si concentra ora sulla ricostruzione dei fatti. In situazioni come questa, la raccolta delle testimonianze e degli elementi disponibili può contribuire a chiarire la sequenza degli eventi e a verificare quanto avvenuto durante la partita. Nel frattempo, La società ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio , mentre numerosi club hanno manifestato vicinanza alla famiglia e ai compagni di squadra.

Credit: cdtenerife

L'indagine dovrà fare luce sugli aspetti ancora da chiarire, senza anticipare conclusioni prima che siano completate le verifiche. Al momento, il dato centrale è l'intervento della Policía Nacional per ricostruire le circostanze della scomparsa di Jesús De Miguel. Eventuali nuovi dettagli potranno essere valutati sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità e degli sviluppi dell'inchiesta.