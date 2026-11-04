Tramite nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Granada ha ribadito le condoglianze agli avversari
"Canta e non piangere", lo stadio di Tenerife deride i rivali sul 2-0 nel derby...
Granada-Tenerife non si giocherà più nella giornata di sabato 7 novembre. Il club di casa, unendosi al cordoglio per la prematura e sfortunata scomparsa di Jesus de Miguel, ha confermato il rinvio del match. Dal comunicato ufficiale trapela vicinanza sentita al club e a quanti conoscessero il calciatore.
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Jesus de Miguel, Granada-Tenerife rinviata ufficialmenteDi seguito il comunicato del Granada: "Dopo la tragica notizia della morte di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife, la partita corrispondente alla 13ª giornata della LaLiga Hypermotion che doveva affrontare il Granada CF contro la squadra di Tenerife sabato 7 novembre al Nuevo Los Cármenes viene posticipata. La nuova data per l'incontro è presto in attesa di conferma. Il Club ribadisce le sue più sentite condoglianze ai cari di Jesús de Miguel, così come a tutta la famiglia del CD Tenerife, inviandogli tutta la sua forza e il suo incoraggiamento in questi tempi difficili.
Come noto, sono state tante le dimostrazioni di affetto e vicinanza dopo che la notizia ha scosso il mondo intero. Tra queste spiccano il tennista spagnolo classe 2003 Carlos Alcaraz, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno tenuto ad augurare riposo eterno al calciatore. Intanto, resta da capire se il campionato della Liga procederà con il procrastino della prossima giornata. In Champions League, invece, ieri sera è stato rispettato un minuto di silenzio su tutti i campi. Infine, negli stadi spagnoli non si è cantato l'inno della competizione.
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