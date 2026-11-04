Granada-Tenerife non si giocherà più nella giornata di sabato 7 novembre. Il club di casa, unendosi al cordoglio per la prematura e sfortunata scomparsa di Jesus de Miguel, ha confermato il rinvio del match. Dal comunicato ufficiale trapela vicinanza sentita al club e a quanti conoscessero il calciatore.

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Jesus de Miguel, Granada-Tenerife rinviata ufficialmente

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, all'indomani della morte di Jesus de Miguel, il Granada ha rilasciato una nota sul proprio sito ufficiale che annuncia ildella gara con il Tenerife. Non si conosce ancora quando il match verrà disputato. Per il momento, resta la necessità di osservare e rispettare il lutto che si è riversato sui cari e i compagni di squadra dell'attaccante trentenne.Di seguito il comunicato del Granada: "Dopo la tragica notizia della morte di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife, la partita corrispondente alla 13ª giornata della LaLiga Hypermotion che doveva affrontare il Granada CF contro la squadra di Tenerife sabato 7 novembre al Nuevo Los Cármenes viene posticipata. La nuova data per l'incontro è presto in attesa di conferma. Il Club ribadisce le sue più sentite condoglianze ai cari di Jesús de Miguel, così come a tutta la famiglia del CD Tenerife, inviandogli tutta la sua forza e il suo incoraggiamento in questi tempi difficili.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAGNA - 04 NOVEMBRE: Una donna accende una candela in omaggio all'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel fuori dall'Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez il 4 novembre 2026 a Santa Cruz de Tenerife, Spagna. L'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel è morto martedì all'età di 30 anni, per arresto cardiaco a seguito di una collisione durante una partita contro l'Andorra. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Come noto, sono state tante le dimostrazioni di affetto e vicinanza dopo che la notizia ha scosso il mondo intero. Tra queste spiccano il tennista spagnolo classe 2003 Carlos Alcaraz, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno tenuto ad augurare riposo eterno al calciatore. Intanto, resta da capire se il campionato della Liga procederà con il procrastino della prossima giornata. In Champions League, invece, ieri sera è stato rispettato un minuto di silenzio su tutti i campi. Infine, negli stadi spagnoli non si è cantato l'inno della competizione.