Dopo quasi due mesi di attesa, il Manchester United torna finalmente a vincere. I Red Devils ritrovano il sorriso in Champions League, superando per 3-2 la Roma a Old Trafford al termine di una partita increbile, caratterizzata da una rimonta che sembrava ormai impossibile. La squadra di Michael Carrick era infatti finita sotto di due reti nei primi 17 minuti, prima di ribaltare completamente il risultato nella ripresa. Questa vittoria interrompe un digiuno durato 54 giorni e permette all'allenatore e alla squadra di respirare dopo settimane di forti pressioni.

I numeri della crisi del Manchester United e la preoccupante situazione in Premier League

Per comprendere l'importanza del successo contro la Roma bisogna tornare ai risultati delle precedenti settimane., collezionando nove partite senza riuscire a conquistare una vittoria in tutte le competizioni. Il bilancio era particolarmente negativo: sei sconfitte e nove pareggi, con evidenti difficoltà sia nella fase offensiva sia nella costruzione del gioco ed una difesa che non riesce ad essere solida.

Un rendimento che aveva alimentato le critiche nei confronti della squadra e del suo allenatore, con grandi tensioni interne rese note anche dai vari leader della squadra come Bruno Fernandes e Lisandro Martinez. La vittoria contro la Roma interrompe una serie negativa che, secondo i dati Opta, rappresentava la più lunga striscia senza successi del club dal 1988.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 NOVEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, e Senne Lammens dopo la vittoria nella partita della 4ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma, disputata all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Se in Champions è arrivata una serata da ricordare e la situazione sorride la squadra di Manchester, ampiamente in zona play-off con 6 punti dopo le vittorie con Sabah e Roma, in Premier League la situazione rimane decisamente più complicata. Dopo nove giornate, la squadra occupa il 17° posto in classifica, con appena sette punti conquistati ed un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Numeri che raccontano la difficoltà di una squadra lontana dalle posizioni di vertice e che, almeno per il momento, deve concentrarsi soprattutto sulla necessità di risalire la classifica.

La vittoria contro la Roma rappresenta una boccata d'ossigeno per il Manchester United, ma non cancella le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Il prossimo appuntamento sarà già fondamentale per capire se la squadra di Carrick sarà davvero riuscita a lasciarsi alle spalle il periodo negativo, domenica 8 novembre ci sarà uno snodo cruciale per i Red Devils che affronteranno l'Aston Villa a Old Trafford. Un'occasione importante per provare a dare continuità al successo europeo e iniziare la risalita in classifica.

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Dopo nove partite senza vittorie, il Manchester United ha finalmente ritrovato i tre punti, ma adesso la sfida più difficile sarà dare continuità al proprio percorso ed evitare che quella contro la Roma rimanga soltanto una splendida serata isolata.