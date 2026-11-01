Nelle 7 partite disputate nel Superclassico, il nativo di Barra do Pirai fece male ai Millonarios per ben 10 volte: record tutt'ora imbattuto
Questa sera tutti gli occhi dell'Argentina saranno sulla Bombonera per il tanto atteso Superclassico. Alle ore 19 italiane scenderanno in campo Boca Juniors-River Plate, sfida importante per entrambi i club e non solo per la ormai tradizionale supremazia sul calcio Albiceleste. Gli Xeneizes cercano di restare in corsa per il primo posto, mentre i Millionarios vogliono dare continuità alle 4 vittorie nelle ultime 5 giornate per continuare a risalire la classifica. Tutto è pronto per lo spettacolo. Manca solo il fischio di inizio.
Paulo Valentim, l'incubo del River Plate: il suo record è ancora imbattutoCi sono giocatori che non hanno bisogno di segnare una valanga di gol per conquistare il cuore dei tifosi della propria squadra. A volte, basta segnare i gol giusti nei momenti più cruciali. È stato il caso di Paulo Valentim al Boca Juniors. L'attaccante brasiliano, arrivato a La Ribera nel 1960, si trovò di fronte a un compito difficile, che portò a termine con successo, guadagnandosi l'affetto dei tifosi.
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Fin dal suo arrivo, il brasiliano condusse il club della Bombonera alla conquista dei campionati del 1962 e del 1964, ma soprattutto si distinse per aver segnato l'incredibile cifra di 19 gol contro il River Plate: 10 in partite ufficiali e 9 in amichevoli. Un record tutt'ora imbattuto nella storia degli Xeneizes. La sua avventura a Buenos Aires si chiuderà nel 1965 dopo 71 gol 111 partite disputate all'ombra della Bombonera.
Il coro “Tim tim tim, gol di Valentim” , che i tifosi del Boca Juniors urlavano dopo ogni sua rete, riecheggia ancora nei corridoi della Bombonera e risuona ancora più forte ogni 9 luglio, giorno dell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1984 all'età di soli 50 anni.
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