Questa sera tutti gli occhi dell'Argentina saranno sulla Bombonera per il tanto atteso Superclassico. Alle ore 19 italiane scenderanno in campo Boca Juniors-River Plate, sfida importante per entrambi i club e non solo per la ormai tradizionale supremazia sul calcio Albiceleste. Gli Xeneizes cercano di restare in corsa per il primo posto, mentre i Millionarios vogliono dare continuità alle 4 vittorie nelle ultime 5 giornate per continuare a risalire la classifica. Tutto è pronto per lo spettacolo. Manca solo il fischio di inizio.

Paulo Valentim, l'incubo del River Plate: il suo record è ancora imbattuto

Ci sono giocatori che non hanno bisogno di segnare una valanga di gol per conquistare il cuore dei tifosi della propria squadra. A volte, basta segnare i gol giusti nei momenti più cruciali. È stato il caso di

Paulo Valentim

al

Boca

Juniors. L'attaccante brasiliano, arrivato a La Ribera nel

1960

,

si trovò di fronte a un compito difficile

, che portò a termine con successo, guadagnandosi l'affetto dei tifosi.

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"Segna contro il River. Non preoccupatevi del resto",

disse Alberto J. Armando, il presidente del Boca che lo portò a Buenos Aires.

L'attaccante, nato a Rio de Janeiro, arrivò con un curriculum di tutto rispetto che aveva già entusiasmato dirigenti e tifosi del club. Aveva vinto, infatti, due campionati con

l'Atlético Mineiro

e si era aggiudicato anche il

Campeonato Carioca

quando giocava per

il

Botafogo.

Fin dal suo arrivo, il brasiliano condusse il club della Bombonera alla conquista dei campionati del 1962 e del 1964, ma soprattutto si distinse per aver segnato l'incredibile cifra di 19 gol contro il River Plate: 10 in partite ufficiali e 9 in amichevoli. Un record tutt'ora imbattuto nella storia degli Xeneizes. La sua avventura a Buenos Aires si chiuderà nel 1965 dopo 71 gol 111 partite disputate all'ombra della Bombonera.

Paulo Valentim con la maglia del Boca Juniors (Foto Instagram)

Il coro “Tim tim tim, gol di Valentim” , che i tifosi del Boca Juniors urlavano dopo ogni sua rete, riecheggia ancora nei corridoi della Bombonera e risuona ancora più forte ogni 9 luglio, giorno dell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1984 all'età di soli 50 anni.