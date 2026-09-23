Settembre è quasi passato e LaLiga sembra già avere un netto candidato al titolo. Il Barcellona sta rompendo ogni record possibile per quanto riguarda il reparto offensivo, distruggendo ogni avversario che gli si oppone durante il cammino. La squadra di Hansi Flick ha perso elementi importanti come Robert Lewandowski e Ferran Torres, ma il lavoro di Deco e del resto della dirigenza ha permesso di aggiungere elementi di altrettanta qualità come Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e Anthony Gordon. Tuttavia, a rendere l'attacco del Barça infermabile è stato il cambiamento di ruolo da parte del pupillo dell'ex CT tedesco; Raphinha sta vivendo una nuova carriera giocando da prima punta nel sistema iper offensivo di Flick. Per lui sono già 12 le reti in Liga, in sole 7 partite disputate. Uno score imprendibile, anche per giocatori che sono partiti benissimo come Pierre-Emerick Aubameyang.

La gioventù ritrovata di Aubameyang

LA CORUNA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang del Real Club Deportivo de A Coruna viene sfidato da Felix Correia del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra RC Deportivo de A Coruna e Sevilla FC ad Abanca-Riazor il 16 settembre 2026 a la Coruna, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Il centravanti gabonese è partito fortissimo nella sua nuova esperienza col Deportivo de A Coruña. Pierre-Emerick Aubameyang non vuole terminare in nessun modo la propria carriera calcistica. Nonostante l'età più che avanzata (37 anni), l'ex Dortmund continua a segnare in ogni campionato esistente, dal più esotico al quelli più mainstream. Dopo una carriera ad altissimo livello fra Borussia Dortmund e Arsenal, il gabonese è passato di anno in anno in squadre diverse. Dal Barcellona (11 reti in 17 partite) al fallimento del Chelsea, passando per la celebre stagione all'OM da 30 gol stagionali e la classica toccata e fuga araba all'Al-Qadisiya, tornando infine a Marsiglia con RDZ e arrivando ancora in Liga.

🏥 Parte médico de Aubameyang



Moito ánimo, Auba! 🙌💙



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Col Deportivo de A Coruña, Aubameyang ha segnato, dimostrando di non essere per nulla finito. Tuttavia, a interrompere il suo grandissimo inizio di stagione si è intromesso un problema fisico. Come riportato dal comunicato del club, il nazionale gabonese dovrà andare sotto i ferri per una, saltando i prossimi due mesi di stagione.