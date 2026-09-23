Il Barcellona è ancora alle prese con una situazione finanziaria complessa, nonostante i segnali di miglioramento registrati negli ultimi anni. Il peso del debito, il patrimonio netto negativo e le perdite accumulate continuano a rappresentare le principali criticità per il club blaugrana, che nel frattempo ha superato il miliardo di euro di ricavi ordinari.

Secondo quanto riportato da Marca, al centro del piano di risanamento ci sono il ritorno al nuovo Spotify Camp Nou, destinato ad aumentare significativamente le entrate, il controllo dei costi della rosa e la gestione degli investimenti legati all'Espai Barça. L'obiettivo della società è raggiungere entro il 2030 una struttura finanziaria più sostenibile, con una crescita dei ricavi e riducendo progressivamente il debito.

Espai Barça, tra costi e nuove entrate

Al centro della strategia economica c’è l’Espai Barça, il grande progetto di trasformazione dell’area del Camp Nou. L’investimento, inizialmente stimato a, è salito a circa, soprattutto a causa dei ritardi nei lavori e delle modifiche al progetto. Nonostante l’aumento dei costi, ilsostiene di non aver superato i limiti fissati nel 2021: il finanziamento non prevede ipoteche sulle strutture del club e il rimborso sarà sostenuto dai nuovi ricavi generati dallo stadio. In particolare, i primidel Camp Nou saranno destinati al rimborso del debito.

Il nuovo stadio sarà quindi fondamentale anche per la crescita dei ricavi: per la stagione 2026-2027 il club prevede 285 milioni di euro di entrate dal Camp Nou, il 27% in più rispetto all’anno precedente. A questo si aggiungeranno 74 milioni previsti dalle cessioni dei giocatori, sostenute anche dalla crescita del settore giovanile.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Una panoramica dell'interno dello stadio mentre le due squadre si scambiano la stretta di mano prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Per avere maggiore liquidità, il club ha inoltre previsto una nuova emissione di 210 milioni di euro di obbligazioni a dieci anni, garantite dai diritti televisivi. Una prima tranche da 105 milioni è già stata collocata a luglio. L’obiettivo è distribuire nel tempo il peso dei rimborsi e arrivare al 2030-31 con una situazione finanziaria più sostenibile.

Il Palau Blaugrana fuori dal finanziamento principale

Un altro capitolo riguarda il nuovo. Secondo quanto ricostruito da Marca, il progetto non sarebbe compreso nell'attuale finanziamento dell'Espai Barça. Il club sta quindi valutando il coinvolgimento di unche possa sostenere i costi della costruzione in cambio della gestione della struttura per un determinato periodo.

Finora sono stati investiti 7,5 milioni di euro, mentre il costo inizialmente previsto era di circa 420 milioni. Sul finanziamento, Joan Laporta ha assicurato che il progetto non comporterà debiti e non avrà ripercussioni sul finanziamento dell’Espai Barça. Le tempistiche, invece, restano ancora incerte.

Altri nodi finanziari: Barça Vision e il prestito BLM

Un altro problema riguarda, il progetto legato agli asset digitali del club. La società era stata inizialmente valutatadi euro, ma oggi il suo valore è sceso a, anche a causa del crollo del mercato NFT e delle difficoltà del progetto. Secondo, questa potrebbe essere l’ultima svalutazione, se la società riuscirà a tornare a generare utili.

Il Barcellona deve inoltre rispettare i parametri finanziari di UEFA e LaLiga: le perdite accumulate dal 2019-20 sono pari a 396,4 milioni di euro, mentre il patrimonio netto resta negativo per 168,2 milioni. Per rafforzare la propria posizione finanziaria, il club ha quindi utilizzato Barça Licensing & Merchandising (BLM) come garanzia per un prestito subordinato da 90 milioni di euro, utile anche ai fini del rispetto delle regole finanziarie.

Costo della rosa sotto controllo, ma gli stipendi crescono

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Nel 2025-2026, il costo della rosa del Barcellona ha raggiunto, in crescita del. La cifra equivale ale al 55% dei ricavi, sotto il limite del 70% fissato dalla UEFA. Per il 2026-2027, tra stipendi e trasferimenti, la spesa è però destinata a salire fino a. A crescere sono soprattutto gli stipendi della prima squadra, aumentati delfino adi euro, anche per effetto dei rinnovi e dei nuovi acquisti. I costi dei trasferimenti, invece, sono scesi del, fermandosi adi euro.