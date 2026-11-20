Altro rinnovo tra le fila dei Blancos
Via alle danze: Brahim Diaz pienamente integrato nella Nazionale marocchina...
Uno dei calciatori che fa parte della rosa del Real Madrid di questa stagione risponde al nome di Brahim Diaz. Il classe 1999, infatti, da diversi anni veste la maglia della squadra della capitale con la quale sta disputando la sua quarta annata di fila. Dal 2023, il marocchino è uno dei giocatori dei Blancos dopo aver indossato per tre anni la maglia del Milan con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Anche se non è un titolarissimo, Brahim Diaz è un elemento importante per Merengues ed in diverse occasioni ha dimostrato di essere un'ottima alternativa ai titolari. Le sue buone prestazioni stanno per essere ripagate dato che il trequartista rinnoverà il proprio contratto col Real dato che quello attuale scadrà al termine della stagione in corso.
Real Madrid, sempre più vicino il rinnovo di Brahim DiazNelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che il classe 1999 sta per rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid, al quale sarà legato fino al 2031. Infatti, le trattative tra le parti sono ancora in corso ma la chiusura è sempre più vicina. Il club che milita nella Liga Spagnola dovrebbe dare l'annuncio ufficiale nel corso della prossima settimana. Dopo aver reso noti i prolungamenti di Arda Guler ed Aurelien Tchouameni fino al 2032 e quello di Thibaut Courtois fino al 2028, i Blancos si preparano anche al rinnovo dell'ex calciatore del Milan e del Manchester City.
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