Uno dei calciatori che fa parte della rosa del Real Madrid di questa stagione risponde al nome di Brahim Diaz. Il classe 1999, infatti, da diversi anni veste la maglia della squadra della capitale con la quale sta disputando la sua quarta annata di fila. Dal 2023, il marocchino è uno dei giocatori dei Blancos dopo aver indossato per tre anni la maglia del Milan con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Anche se non è un titolarissimo, Brahim Diaz è un elemento importante per Merengues ed in diverse occasioni ha dimostrato di essere un'ottima alternativa ai titolari. Le sue buone prestazioni stanno per essere ripagate dato che il trequartista rinnoverà il proprio contratto col Real dato che quello attuale scadrà al termine della stagione in corso.

Real Madrid, sempre più vicino il rinnovo di Brahim Diaz

Nelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che il classe 1999 sta per rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid, al quale sarà legato fino al 2031. Infatti, le trattative tra le parti sono ancora in corso ma la chiusura è sempre più vicina. Il club che milita nelladovrebbe dare l'annuncio ufficiale nel corso della prossima settimana. Dopo aver reso noti i prolungamenti diedfino ale quello difino al, i Blancos si preparano anche al rinnovo dell'ex calciatore del Milan e delIn questo modo, il Real Madrid continua a dar fiducia al marocchino anche senon lo sta usando moltissimo. Tra l'altro, pur di continuare la sua carriera con la maglia delle Merengues, negli ultimi mesi Brahim Diaz ha ancheofferte molto importanti che provenivano da altri Paesi. Ovviamente, questo rinnovo del contratto sarà un segnale molto positivo anche per ildato che il giocatore è il numero 10 dellanonché una star calcistica del Paese africano.