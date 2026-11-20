Il Frosinone sfida il Milan. I ciociari a San Siro, Schmid presenta il match: "Sarà una gara diversa da quella di Cagliari".
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Schmid verso MIlan-Frosinone
La dodicesima giornata di Serie A vedrà il Frosinone andare a San Siro a sfidare il Milan. La squadra di Alvini, sorpresa di questo campionato, proverà a fare il colpaccio alla "Scala del calcio". I rossoneri cercheranno la terza vittoria consecutiva - dopo quelle contro Inter e Genoa - mentre i ciociari vogliono riprendersi dopo la sconfitta contro il Cagliari. Alla vigilia del match, come solito ormai del Frosinone, in conferenza stampa non ci è andato Alvini bensì Romano Schmid, trequartista diventato punto di riferimento nel gioco del tecnico.
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