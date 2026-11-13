Il Boca Juniors guarda già alla prossima stagione e valuta possibili innesti di spessore per alzare il livello della rosa. Tra i nomi che stuzzicano l’ambiente xeneize ci sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista campione del mondo con l’Argentina nel 2022 e attuale compagno di Lionel Messi all’Inter Miami. Un’ipotesi suggestiva, ferma al solo campo delle possibilità, ma che nel 2027 potrebbe diventare concreta, sebbene la concorrenza del Racing possa essere un importante ostacolo.

Il Boca Juniors sogna Rodrigo De Paul

Secondo quanto riportato dall'emittente argentina TyC Sports, la dirigenza del Boca Juniors starebbe seguendo con grande attenzione la situazione dinei prossimi mesi, in attesa di capire quali saranno i suoi programmi per il 2027. L'obiettivo del club xeinese sarebbe quello di aggiungere qualità ed esperienza internazionale alla squadra, anche in vista della prossima edizione della

A rendere interessante il sogno Rodrigo De Paul è anche il legame con Leandro Paredes, centrocampista del Boca e compagno in nazionale argentina, con cui condivide una forte amicizia maturata nel corso del tempo e, in particolar modo, nelle grandi battaglie in Copa America e ai Mondiali con la maglia della Selecciòn. I contatti tra i due, riporta la testata argentina sopracitata, sarebbero frequenti e ciò potrebbe essere un fattore non indifferente nell'eventuale ritorno in patria dell'ex Atletico Madrid.

"ES UN FUTBOLISTA IMPORTANTE" 🇦🇷



Lionel Scaloni fue CONTUNDENTE respecto de la no convocatoria de Rodrigo De Paul para esta doble fecha FIFA y dejó en claro que no tiene las puertas cerradas de la Selección.



🗣️ "Es un futbolista importante y no tiene las puertas cerradas.… pic.twitter.com/JEGrxL9ye1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2026

Il Racing resta in pole: Dybala e Lo Celso sul taccuino degli Xeneizes

La strada che la dirigenza Xeneize deve percorrere per arrivare al centrocampista, tuttavia, è tutt'altro che semplice. Sempre secondo il report di TyC Sports, infatti, in caso di ritorno in Argentina di Rodrigo De Paul, il Racing avrebbe in questo momento la priorità. Il centrocampista della Selección è calcisticamente cresciuto proprio nell'Academia e moralmente mantiene un legame profondo con la società di Avellaneda.

De Paul e che renderebbe, di conseguenza, il sogno del Boca molto più complicato da realizzare. Un elemento che, inevitabilmente, peserebbe sull'eventuale scelta die che renderebbe, di conseguenza, il sogno delmolto più complicato da realizzare.

Inoltre, ci sarebbe anche da considerare la questione contrattuale. L'ex Atletico Madrid, infatti, è legato all'Inter Miami fino al 2029 e, in caso di affondo sul mercato, anche ciò potrebbe essere un tema valido da affrontare dalle parti di Buenos Aires.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: L'argentino Rodrigo De Paul controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin, disputata il 6 ottobre 2026 presso l'Estadio Monumental Antonio V. Liberti a Buenos Aires, in Argentina. Lionel Messi disputa la sua ultima partita con l'Argentina, in seguito all'annuncio del suo ritiro dal calcio internazionale, avvenuto il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come sottolineato da TyC Sports, però, al momento il nome di Rodrigo De Paul resta sul taccuino delle preferenze e non sul tavolo delle trattative, poiché ad oggi nulla si è ancora mosso. L'ambiente xeneize è comunque a caccia di un grande colpo per rinforzare la rosa e, tra gli altri grandi profili accostati, figurerebbero anche i nomi di Giovani Lo Celso e persino quello di Paulo Dybala.