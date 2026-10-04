Yamal, Pedri e Dani Olmo sono il futuro, ma il passato non si dimentica
Spagna, che golden age: arriva anche il Mondiale femminile U20
La Spagna è pronta a salutare le ultime 4 colonne ancora in attività che sollevarono al cielo il primo storico mondiale nel 2010. Oggi la Roja è guidata da nuovi fuoriclasse e si trova in una fase aurea della propria storia, ma nessuno potrà mai cancellare la formazione stellare che vinse quella Coppa del Mondo.
Spagna, al passo d'addio al calcio anche gli ultimi 4 eroi del 2010Alcuni dei protagonisti del 2010 si erano già fatti notare nelle tribune del MetLife Stadium a New York nella finale dell'ultimo mondiale. Xavi Hernandez, Sergio Ramos, Carles Puyol, Iker Casillas erano lì a sostenere gli attuali fenomeni in maglia rossa. Ebbene, soltanto Ramos tra loro è ancora formalmente in attività. Ha 40 anni e non gioca una partita dal dicembre scorso. La sua ultima esperienza è avvenuta in Messico al Monterrey. Non c'è però solo l'ex difensore del Real Madrid tra chi si appresta a dire addio al pallone.
Raul Albiol, altro difensore, è ancora in attività e di anni ne ha 41. Ora è in Italia e ha giocato al Pisa l'ultima stagione. Nonostante sembrasse disposto a continuare, non ha ricevuto proposte che lo attirassero davvero. Oggi appare orientato verso mete che non contemplino il calcio. Poi c'è Pedro Rodriguez che, come Albiol, abbiamo imparato ad apprezzare in Serie A. 39enne, ex Chelsea e Barcellona, ha giocato con la Lazio fino al 30 giugno scorso. Starebbe preparando l'annuncio del ritiro.
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