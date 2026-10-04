La Spagna è pronta a salutare le ultime 4 colonne ancora in attività che sollevarono al cielo il primo storico mondiale nel 2010. Oggi la Roja è guidata da nuovi fuoriclasse e si trova in una fase aurea della propria storia, ma nessuno potrà mai cancellare la formazione stellare che vinse quella Coppa del Mondo.

Spagna, al passo d'addio al calcio anche gli ultimi 4 eroi del 2010

Alcuni dei protagonisti del 2010 si erano già fatti notare nelle tribune del MetLife Stadium a New York nella finale dell'ultimo mondiale., Sergio Ramos, Carles Puyol,erano lì a sostenere gli attuali fenomeni in maglia rossa. Ebbene, soltantotra loro è ancora formalmente in attività. Ha 40 anni e non gioca una partita dal dicembre scorso. La sua ultima esperienza è avvenuta in Messico al Monterrey. Non c'è però solo l'ex difensore del Real Madrid tra chi si appresta a dire addio al pallone.

JOHANNESBURG, SUDAFRICA - 11 LUGLIO: Iker Casillas, capitano della Spagna (C), e la squadra spagnola festeggiano la vittoria con il trofeo della Coppa del Mondo durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica tra Paesi Bassi e Spagna allo Stadio Soccer City l'11 luglio 2010 a Johannesburg, Sudafrica. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Raul Albiol, altro difensore, è ancora in attività e di anni ne ha 41. Ora è in Italia e ha giocato al Pisa l'ultima stagione. Nonostante sembrasse disposto a continuare, non ha ricevuto proposte che lo attirassero davvero. Oggi appare orientato verso mete che non contemplino il calcio. Poi c'è Pedro Rodriguez che, come Albiol, abbiamo imparato ad apprezzare in Serie A. 39enne, ex Chelsea e Barcellona, ha giocato con la Lazio fino al 30 giugno scorso. Starebbe preparando l'annuncio del ritiro.

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