Tra i tanti che, in questi anni, hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo figura anche Sergio Busquets. Infatti, dopo aver passato una vita al Barcellona con cui ha vinto tutto per poi passare all'Inter Miami in Major League Soccer, l'ormai ex centrocampista ha deciso di lasciare il calcio giocato. Da alcuni mesi ha iniziato la sua avventura da allenatore in qualità di assistente della seconda squadra Blaugrana che, come tecnico, ha Belletti. Recentemente, Busquets ha partecipato ad un evento in Italia durante il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni. Tre queste, ha espresso il suo parere sul lavoro che sta svolgendo Cesc Fabregas sulla panchina del Como.

Sergio Busquets: "Sono sicuro che Fabregas andrà in un top club"

In questi ultimi anni, Fabregas sta scrivendo la storia dei Lariani. Dopo averli condotti alla promozione innella stagione, nell'annata seguente ha ottenuto un buonissimo piazzamento. Nella scorsa edizione della massima divisone italiana, invece, il Como ha migliorato ulteriormente i suoi risultati arrivando. Di conseguenza, ha conquistato la prima nonché storica qualificazione alla. Tra l'altro, la squadra lombarda ha esordito in maniera ottima nella massima competizione europea dato che ha vintotra le mura amiche dello Stadio Giuseppe Sinigaglia contro i tedeschi del

Como, Italia - 10 settembre 2026: Cesc Fabregas, allenatore del Como, esulta dopo la partita di Champions League 2026/27 tra Como e Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Le ottime prestazione della sua squadra stanno rendendo l'ex calciatore spagnolo un papabile candidato per una big italiana ma anche europea. Anche Busquets, che ha condiviso per diversi anni lo spogliatoio con Fabregas tra Barcellona e Nazionale, la pensa allo stesso modo. Infatti l'ex calciatore ha partecipato ad un evento in Italia durante il quale ha parlato del suo connazionale che sta facendo grandi cose sulla panchina del Como. Le sue parole riportate da Marca: "Tra le squadre italiane che preferisco c'è il Como. Non solo perché c'è Cesc, ma anche per i giocatori che ha. L'anno scorso ha fatto la storia e spero che facciano bene. Sicuramente daranno del filo da torcere ed il nuovo format della Champions da a queste squadre un'opportunità. Fabregas è sulla buona strada per diventare allentore di una grande squadra".