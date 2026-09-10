Il Como si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria storia, quella dell'esordio in Champions League al Sinigaglia contro il Red Bull Lipsia. Un appuntamento che resterà per sempre nei cuori dei tifosi comaschi, che in pochi anni hanno visto la loro squadra cambiare per sempre il modo di mostrarsi agli altri. A chi c'è sempre stato, ci ha pensato il presidente del club, Mirwan Suwarso. Proprio per la sfida contro i tedeschi, ha deciso di rinunciare al proprio posto d'onore in tribuna per lasciarlo a un tifoso anziano, rendendo quest'esordio ancora più unico e speciale.

Esordio in Champions per il Como: le parole del presidente

Alla vigilia della sfida, il presidente Mirwan Suwarso ha raccontato ail momento vissuto dal club, parlando delle, dele del futuro del progetto costruito insieme a. Un'intervista nella quale il numero uno del Como ha toccato diversi temi, senza dimenticare le radici di una squadra che

GENOVA, ITALIA - 04 SETTEMBRE: Cesc Fabregas, allenatore del Como, e Trevoh Chalobah si abbracciano dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris il 04 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Ha iniziato l'intervista parlando del gesto di lasciare il proprio posto negli spalti a un tifoso di vecchia data: "Oggi scriviamo la storia ed è corretto che sugli spalti ci sia chi tifa questi colori da una vita intera e non è riuscito a trovare il biglietto, viste le restrizioni sui posti. Io mi arrangerò e guarderò il match dove capita".

Sulla sfida di stanotte: "Cesc scende in campo sempre con la convinzione di poter vincere contro chiunque. Poi, chiaramente, sarà il terreno di gioco a emettere il verdetto definitivo".

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Su Fabregas e il suo futuro: ", perché ha lavorato per il bene della società e. Tuttavia,. Il giorno in cui deciderà di intraprendere una nuova avventura, il suo ultimo compito sarà quello di, per non disperdere il metodo di gioco e il valore della rosa che ha costruito".

Sulla tradizione oltre al successo: "Noi proprietari siamo soltanto degli ospiti, il Como appartiene ai comaschi. Proprio per mantenere intatta questa identità, abbiamo deciso di lasciare i prezzi della Curva identici a quelli che avevamo quando eravamo in Serie C".

Infine, il presidente si è espresso sul futuro del calcio italiano: "Rispetto a noi gli inglesi hanno sicuramente i capitali, ma in Italia possiamo vantare la passione, la storia, l'arte e il cibo. Sfruttando nel modo giusto questi asset, nel giro di un decennio la Serie A può tranquillamente tornare al livello che c'era negli anni '90".