Araujo si gode il momento e, dopo la sfida tra Liverpool e Atletico Madrid, lancia una frase che non è passata inosservata. Il difensore uruguaiano, protagonista di un rendimento in crescita da quando è arrivato in Inghilterra, ha risposto con una battuta destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto per il suo passato al Barcellona.

Araujo si "toglie i sassolini dalle scarpe" e attacca il Barcellona

Nel corso dell'intervista, il giornalista ha sottolineato il significativo miglioramento delle sue prestazioni complessive dopo il trasferimento in Inghilterra, facendo anche notare un dettaglio: il sorriso che ormai accompagna con maggiore frequenza le sue apparizioni. Una domanda apparentemente leggera, alla quale Araujo ha però risposto con parole molto precise.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 MARZO: Ronald Araujo al FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou il 22 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

"Non è scienza missilistica, il mio stipendio arriva nella data esatta promessa, compresi tutti i bonus", ha dichiarato il difensore, aggiungendo poi: "È una motivazione per ogni atleta". Una frase che, almeno a giudicare dal contesto e dal passato del giocatore, sembra contenere una vera e propria stoccata nei confronti del Barcellona. Araujo ha infatti trascorso gran parte della sua carriera ad altissimo livello in blaugrana. Diventando uno dei punti di riferimento della squadra prima di lasciare il club per intraprendere una nuova esperienza in Inghilterra.

Interviewer : there’s been a significant improvement in your overall performance since coming to England……. and we noticed you haven’t stopped smiling , wanna share the secret??



Araujo: it’s not rocket science, my wages come in on the exact date promised , including every… — Chippy-Chips (@Chippy20Chips) September 10, 2026

Il riferimento alla puntualità degli stipendi e, soprattutto, al pagamento di "ogni singolo bonus" non è dunque passato inosservato. Senza citare direttamente il Barcellona, Araujo sembra suggerire che la situazione vissuta nel suo ex club fosse differente. Lasciando intendere che la serenità e il sorriso mostrati oggi siano legati anche alla maggiore stabilità trovata fuori dalla Catalogna.

Sul campo, intanto, il difensore continua a mostrare segnali di crescita. Il cambio di ambiente sembra avergli restituito fiducia e continuità. Elementi fondamentali per un giocatore chiamato a ricoprire un ruolo centrale nella propria squadra. Nella partita di ieri è stato tra i migliori in campo, che simboleggia come la sua condizione psico-fisica sembra essere ben diversa rispetto a quella vista in terra spagnola.