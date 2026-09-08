Splendida iniziativa da parte del Como. In occasione dell'esordio in Champions League contro il Lipsia, il presidente Suwarso ed alcuni dirigenti hanno deciso di lasciare i propri posti ai tifosi più affezionati del club, visto il pienone previsto.

Como, Suwarso regala il suo posto per la Champions League

COMO, ITALIA - 24 AGOSTO: veduta generale dello stadio Giuseppe Sinigaglia prima della partita di Serie A tra Como 1907 e SS Lazio, il 24 agosto 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Como si prepara all'esordio nella massima competizione europea per club. I ragazzi di Fabregas scenderanno in campo Giovedì 10 Settembre ed affronteranno il Red Bull Lipsia. Per l'occasione, come immaginabile, lo stadio farà il tutto esaurito. La società ha così deciso di premiare i tifosi più longevi dei lariani, regalando dei posti d'onore agli stessi. Suwarso, presidente del club, ed altri dirigenti, si faranno da parte per lasciare spazio a chi la squadra la ama da sempre.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Mirwan Suwarso, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. Il presidente ha aperto sottolineando il dispiacere per non poter accogliere tutti i tifosi allo stadio. "Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitati di biglietti a disposizione, non saremo in grado di accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci".

Da qui la decisione della società: "Tuttavia, alcuni dirigenti ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita". La tribuna d'onore si riempirà a chi il Como lo ama da tutta una vita, dice Suwarso: "Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca".

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Il post si chiude con l'invito ai tifosi a segnalare alla società gli eventuali tifosi di vecchia data, così da poter dare loro ufficialmente i biglietti. Il post del presidente si augura con uno splendido messaggio: "". Una scelta inaspettata e sorprendente della dirigenza comasca che, contrariamente a ciò che accade molto spesso,